Δικαιοσύνη, μεταναστευτικό και Τύπος θα απασχολήσουν το Justice Watch και τη διαΝΕΟσις
Δικαιοσύνη, μεταναστευτικό και Τύπος θα απασχολήσουν το Justice Watch και τη διαΝΕΟσις
Δείτε τη λίστα με τους ομιλητές στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στο αμφιθέατρο της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης
Το Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης (Justice Watch), στο πλαίσιο της σειράς δράσεων με θέμα «Τι άλλο πρέπει ν’ αλλάξει στην ελληνική Δικαιοσύνη», διοργανώνει σε συνεργασία με τη διαΝΕΟσις την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, στις 17:00, στο αμφιθέατρο της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης (Μασσαλίας 22), εκδήλωση με το εξής πρόγραμμα:
Εισαγωγικές ομιλίες
Παναγιώτης Περάκης, Πρόεδρος Justice Watch
Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής διαΝΕΟσις
Γιώργος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης
Δημήτρης Βερβεσός, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Θεματικές
1η : Δικαιοσύνη και μεταναστευτικό/προσφυγικό
Εισαγωγική τοποθέτηση: Σέβη Βολουδάκη, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου
Τοποθετήσεις:
• Μίνως Μουζουράκης, δικηγόρος, Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA)
• Πολυτίμη Φρύδα, πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., τ. μέλος των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών
• Φαίη Μακαντάση, διευθύντρια Ερευνών της διαΝΕΟσις
Συντονισμός: Βασίλης Παπαστεργίου, δικηγόρος, μέλος Δ.Σ. του Justice Watch
2η : Δικαιοσύνη και Τύπος
Τοποθετήσεις:
