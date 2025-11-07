Δικαιοσύνη, μεταναστευτικό και Τύπος θα απασχολήσουν το Justice Watch και τη διαΝΕΟσις
Δείτε τη λίστα με τους ομιλητές στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου  στο αμφιθέατρο της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης

Δικαιοσύνη, μεταναστευτικό και Τύπος θα απασχολήσουν το Justice Watch και τη διαΝΕΟσις
Παναγιώτης Τσιμπούκης
Το Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης (Justice Watch), στο πλαίσιο της σειράς δράσεων με θέμα «Τι άλλο πρέπει ν’ αλλάξει στην ελληνική Δικαιοσύνη», διοργανώνει σε συνεργασία με τη διαΝΕΟσις την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, στις 17:00, στο αμφιθέατρο της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης (Μασσαλίας 22), εκδήλωση με το εξής πρόγραμμα:

Εισαγωγικές ομιλίες

Παναγιώτης Περάκης, Πρόεδρος Justice Watch

Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής διαΝΕΟσις

Γιώργος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης

Δημήτρης Βερβεσός, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών


Θεματικές

1η : Δικαιοσύνη και μεταναστευτικό/προσφυγικό

Εισαγωγική τοποθέτηση: Σέβη Βολουδάκη, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

Τοποθετήσεις:

• Μίνως Μουζουράκης, δικηγόρος, Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA)

Κλείσιμο
• Πολυτίμη Φρύδα, πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., τ. μέλος των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών

• Φαίη Μακαντάση, διευθύντρια Ερευνών της διαΝΕΟσις

Συντονισμός: Βασίλης Παπαστεργίου, δικηγόρος, μέλος Δ.Σ. του Justice Watch

2η : Δικαιοσύνη και Τύπος

Τοποθετήσεις:

• Νίκη Λυμπεράκη, δημοσιογράφος

• Ηλίας Νικολαΐδης, διευθυντής Περιεχομένου της διαΝΕοσις

• Τάσος Τέλλογλου, δημοσιογράφος

Συντονισμός: Τάκης Τσιμπούκης, δημοσιογράφος, Γ.Γ. του Justice Watch

Νομικές διαπιστώσεις, σύμφωνα και με τη νομολογία του ΕΔΔΑ, Βασίλης Χειρδάρης, δικηγόρος

Η εκδήλωση υποστηρίζεται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση.




Παναγιώτης Τσιμπούκης
