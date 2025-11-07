Χολαργός: «Έλα σπίτι να σε κεράσω μια καραμέλα» - Αναστάτωση για τον 69χρονο που προσπαθεί να δελεάσει ανήλικα αγόρια
Χολαργός: «Έλα σπίτι να σε κεράσω μια καραμέλα» - Αναστάτωση για τον 69χρονο που προσπαθεί να δελεάσει ανήλικα αγόρια
Το 2019 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων έχοντας συλληφθεί στην Ηγουμενίτσα
Ο φόβος και ο τρόμος παιδιών και γονέων στον Χολαργό έχεις γίνει τους τελευταίους δύο μήνες ένας ηλικιωμένος ο οποίος προσεγγίζει ανήλικους μαθητές και τους δίνει γλυκά και κεράσματα προκειμένου να τους παρασύρει στο σπίτι του.
Τελευταίο του «χτύπημα» το περασμένο Σάββατο όταν πλησίασε ένα ανήλικο αγόρι στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως και με το πρόσχημα ότι θα πάει να του αγοράσει καραμέλες του ζήτησε να τον ακολουθήσει.
Το παιδί, ευτυχώς, δεν απάντησε και η μητέρα του προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία από όπου διαπιστώθηκε πως ο «μυστηριώδης» άνδρας είναι γνωστός στις Αρχές από το 2019. Τότε, ο 69χρονος γυμναστής είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων έχοντας συλληφθεί στην Ηγουμενίτσα.
Από το 2023 οι κάτοικοι του Χολαργού τον έβλεπαν να κινείται γύρω από αθλητικούς χώρους και σχολεία της περιοχής και να είναι ασυνήθιστα διαχυτικός με τα ανήλικα παιδιά.
«Εδώ και 2 χρόνια έχει εμφανιστεί, πηγαίνει σε γήπεδα, κυρίως στο Νταμάρι. Αυτός κυνηγάει κυρίως αγόρια, ηλικίας 13 και 14 ετών. Τους μοιράζει σοκολάτες, νερά, μπανάνες. Είχε γίνει φίλος με τους προπονητές, με γονείς, όλοι μέχρι κάποια στιγμή νόμιζαν πως ήταν παππούς κάποιου παιδιού. Τους είχε ξεγελάσει όλους», εξηγεί στο protothema.gr μια κάτοικος του Χολαργού ο γιος της οποίας είχε μπει στο «στόχαστρο» του 69χρονου μαζί με ένα άλλο ανήλικο μαθητή.
«Στο γιο μου έλεγε έλα μαζί να σε κεράσω κάτι. Και μετά με ένα φίλο του μαζί τους έλεγε 'αφήστε το ποδόσφαιρο και ασχοληθείτε με κανένα κ...'. Αυτός, όμως, είχε βάλει στο 'μάτι' ένα άλλο παιδάκι, 13,5 ετών. Σε αυτόν, μάλιστα, είχε δώσει ένα σημείωμα που έγραφε 'εγω νοιάζομαι για εσένα, ο, τι χρειαστείς μένω εκεί, το κουδούνι μου είναι αυτό'. Και ευτυχώς το παιδί το έδωσε στη μαμά του το σημείωμα. Τους λέει αυτά 'εγώ νοιάζομαι για εσάς, ήμουν παλιά προπονητής αν χρειαστείτε κάτι'», περιγράφει η μητέρα και αναφέρει πως στα μικρότερα παιδιά για να τα δελεάσει τους δίνει κεράσματα, όπως γλυκά, μπανάνες και καραμέλες, ώστε να τον ακολουθήσουν.
«Λέει στα παιδιά να τους κάνει κάποιο κέρασμα για να τον ακολουθήσουν. "Έλα να σε κεράσω κάτι και ακολούθησε με" λέει για να τα δελεάσει. Είναι ένας άνθρωπος ύποπτος που έχει ένα βεβαρυμμένο παρελθόν και με καταδικαστικές αποφάσεις για παρενόχληση ανηλίκων. Οι καταγγελίες από γονείς αφορούν ότι κάνει προσπάθεια να παρασύρει παιδιά μαζί του. Υπάρχει μια μεγάλη και εύλογη ανησυχία στους γονείς της περιοχής. Περιμένουμε από τις Αρχές να κινητοποιηθούν γιατί υπάρχει μια εύλογη ανησυχία στους γονείς. Και δεν καταλαβαίνω αφού ξέρουν ποιος είναι γιατί δεν δείχνουν την ίδια ευαισθησία που είδαμε πρόσφατα όταν σε συλλαλητήριο που συμμετείχαν εκπαιδευτικοί, γονείς και μικρά παιδιά είδαμε Αστυνομικούς να ρίχνουν μέχρι και χημικά» δηλώνει στο protothema.gr o Μάκης Μακρής, Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Παπάγου-Χολαργού και περιγράφει τον παιδόφιλο ως ηλικίας άνω των 65 ετών, αδύνατο, με άσπρα μαλλιά.
Τελευταίο του «χτύπημα» το περασμένο Σάββατο όταν πλησίασε ένα ανήλικο αγόρι στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως και με το πρόσχημα ότι θα πάει να του αγοράσει καραμέλες του ζήτησε να τον ακολουθήσει.
Το παιδί, ευτυχώς, δεν απάντησε και η μητέρα του προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία από όπου διαπιστώθηκε πως ο «μυστηριώδης» άνδρας είναι γνωστός στις Αρχές από το 2019. Τότε, ο 69χρονος γυμναστής είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων έχοντας συλληφθεί στην Ηγουμενίτσα.
Από το 2023 οι κάτοικοι του Χολαργού τον έβλεπαν να κινείται γύρω από αθλητικούς χώρους και σχολεία της περιοχής και να είναι ασυνήθιστα διαχυτικός με τα ανήλικα παιδιά.
«Εδώ και 2 χρόνια έχει εμφανιστεί, πηγαίνει σε γήπεδα, κυρίως στο Νταμάρι. Αυτός κυνηγάει κυρίως αγόρια, ηλικίας 13 και 14 ετών. Τους μοιράζει σοκολάτες, νερά, μπανάνες. Είχε γίνει φίλος με τους προπονητές, με γονείς, όλοι μέχρι κάποια στιγμή νόμιζαν πως ήταν παππούς κάποιου παιδιού. Τους είχε ξεγελάσει όλους», εξηγεί στο protothema.gr μια κάτοικος του Χολαργού ο γιος της οποίας είχε μπει στο «στόχαστρο» του 69χρονου μαζί με ένα άλλο ανήλικο μαθητή.
«Στο γιο μου έλεγε έλα μαζί να σε κεράσω κάτι. Και μετά με ένα φίλο του μαζί τους έλεγε 'αφήστε το ποδόσφαιρο και ασχοληθείτε με κανένα κ...'. Αυτός, όμως, είχε βάλει στο 'μάτι' ένα άλλο παιδάκι, 13,5 ετών. Σε αυτόν, μάλιστα, είχε δώσει ένα σημείωμα που έγραφε 'εγω νοιάζομαι για εσένα, ο, τι χρειαστείς μένω εκεί, το κουδούνι μου είναι αυτό'. Και ευτυχώς το παιδί το έδωσε στη μαμά του το σημείωμα. Τους λέει αυτά 'εγώ νοιάζομαι για εσάς, ήμουν παλιά προπονητής αν χρειαστείτε κάτι'», περιγράφει η μητέρα και αναφέρει πως στα μικρότερα παιδιά για να τα δελεάσει τους δίνει κεράσματα, όπως γλυκά, μπανάνες και καραμέλες, ώστε να τον ακολουθήσουν.
«Λέει στα παιδιά να τους κάνει κάποιο κέρασμα για να τον ακολουθήσουν. "Έλα να σε κεράσω κάτι και ακολούθησε με" λέει για να τα δελεάσει. Είναι ένας άνθρωπος ύποπτος που έχει ένα βεβαρυμμένο παρελθόν και με καταδικαστικές αποφάσεις για παρενόχληση ανηλίκων. Οι καταγγελίες από γονείς αφορούν ότι κάνει προσπάθεια να παρασύρει παιδιά μαζί του. Υπάρχει μια μεγάλη και εύλογη ανησυχία στους γονείς της περιοχής. Περιμένουμε από τις Αρχές να κινητοποιηθούν γιατί υπάρχει μια εύλογη ανησυχία στους γονείς. Και δεν καταλαβαίνω αφού ξέρουν ποιος είναι γιατί δεν δείχνουν την ίδια ευαισθησία που είδαμε πρόσφατα όταν σε συλλαλητήριο που συμμετείχαν εκπαιδευτικοί, γονείς και μικρά παιδιά είδαμε Αστυνομικούς να ρίχνουν μέχρι και χημικά» δηλώνει στο protothema.gr o Μάκης Μακρής, Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Παπάγου-Χολαργού και περιγράφει τον παιδόφιλο ως ηλικίας άνω των 65 ετών, αδύνατο, με άσπρα μαλλιά.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα γίνεται παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη - Το ρωσικό φυσικό αέριο δεν μπορεί να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία
Μπόνους φόρου έως 16.000 ευρώ για όσους ανακαινίσουν το σπίτι φέτος και το 2026
Βίντεο: Με λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος των Miss Universe για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα γίνεται παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη - Το ρωσικό φυσικό αέριο δεν μπορεί να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία
Μπόνους φόρου έως 16.000 ευρώ για όσους ανακαινίσουν το σπίτι φέτος και το 2026
Βίντεο: Με λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος των Miss Universe για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα