Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε βλήμα στο Σέιχ Σου
Θεσσαλονίκη Σέιχ Σου

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε βλήμα στο Σέιχ Σου

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί κλιμάκιο του στρατού

Στράτος Λούβαρης
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για βλήμα που εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης σε δασική περιοχή στο Σέιχ Σου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βλήμα εντοπίστηκε από πολίτη λίγο πριν τις 10.00 και στο σημείο αναμένεται να μεταβεί κλιμάκιο του στρατού προκειμένου να το περισυλλέξουν και να το εξουδετερώσουν.


Στράτος Λούβαρης
