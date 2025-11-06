«Η μητέρα μου υπήρξε πηγή δύναμης και πίστης»: Η Αγγελική Νικολούλη ευχαριστεί τον κόσμο για τη συμπαράσταση μετά την απώλειά της
«Η μητέρα μου υπήρξε πηγή δύναμης και πίστης»: Η Αγγελική Νικολούλη ευχαριστεί τον κόσμο για τη συμπαράσταση μετά την απώλειά της

«Η αγάπη και η στήριξη που δέχτηκα από τόσους ανθρώπους, γνωστούς και άγνωστους, έγιναν ένα απαλό φως μες στο σκοτάδι του πόνου» - Δεν θα προβληθεί αύριο το «Φως στο Τούνελ», επιστρέφει στις 14 Νοεμβρίου

Την πολυαγαπημένη της μητέρα κήδεψε την Τετάρτη (5/11) η Αγγελική Νικολούλη στον Πύργο Ηλείας. Με ανάρτησή της η γνωστή παρουσιάστρια ευχαριστεί τον κόσμο για τη στήριξή του και παράλληλα ενημερώνει ότι λόγω πένθους η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» δεν θα προβληθεί την Παρασκευή (7/11) και θα τη δούμε ξανά στους δέκτες μας στις 14 του Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η Αγγελική Νικολούλη έγραψε  στο μήνυμα της: «Φίλοι μου, θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους εσάς, που σταθήκατε διακριτικά δίπλα μου αυτές τις δύσκολες ημέρες. Η απώλεια της μητέρας μου άφησε ένα μεγάλο κενό, όμως η αγάπη και η στήριξη που δέχτηκα από τόσους ανθρώπους, γνωστούς και άγνωστους, έγιναν ένα απαλό φως μες στο σκοτάδι του πόνου.

Σας ευχαριστώ για τα εκατοντάδες μηνύματα, τα λόγια αγάπης και στήριξης, τις προσευχές σας. Κάθε λέξη, κάθε κίνηση συμπαράστασης είχε για μένα βαθιά σημασία.

Η μητέρα μου υπήρξε πηγή δύναμης και πίστης. Με τη δική σας παρουσία, ένιωσα πως η αγάπη της εξακολουθεί να υπάρχει, μέσα από εσάς.

Ζητώ την κατανόηση σας γιατί το «Τούνελ» δεν θα προβληθεί αυτή την εβδομάδα.

Τα φώτα θα τα ανάψουμε πάλι την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου, με νέες υποθέσεις και έρευνες.

Σας ευχαριστώ όλους, με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη,

Αγγελική».

