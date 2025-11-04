Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Φωτιά δίπλα στο Πεδίον του Άρεως: Κάηκε καταφύγιο αστέγου από χαρτόκουτα - Δείτε φωτογραφίες
Στο σημείο επιχείρησε ένα όχημα της πυροσβεστικής με τέσσερις πυροσβέστες
Φωτιά μικρής έκτασης ξέσπασε στο Πεδίον του Άρεως, επί της οδού Ευελπίδων, μπροστά από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, το απόγευμα της Τρίτης (4/11), σε σημείο όπου άστεγος είχε στήσει αυτοσχέδιο καταφύγιο.
Στο σημείο ένας άστεγος είχε στήσει αυτοσχέδιο καταφύγιο, με την πυροσβεστική να επιχειρεί με ένα όχημα και τέσσερις πυροσβέστες.
Η περιοχή αποκλείστηκε αμέσως από την αστυνομία, ενώ ο άστεγος που είχε τοποθετήσει τα χαρτόκουτα δεν βρίσκονταν στο σημείο.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κάηκαν μόνο οι χαρτόκουτες με τις οποίες είχε τοποθετήσει στο σημείο ο άστεγος. Δεν απειλήθηκαν τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, διότι η φωτιά δεν πρόλαβε να επεκταθεί.
