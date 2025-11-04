Νέα παρέμβαση του ΣτΕ για την εξαετή καθυστέρηση κατεδάφισης των παράνομων ορόφων του ξενοδοχείου Coco-Mat

Η ιστορία της Ελένης συνοψίζει τη φιλοσοφία της Vodafone: όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν ξεκινάς, έχεις τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες να χαράξεις τη δική σου μοναδική πορεία ανάπτυξης.
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή Μακρυγιάννη, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας
Νέα παρέμβαση έκανε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας για την επί έξι ετών καθυστέρηση κατεδάφισης των παράνομων 3 τελευταίων ορόφων του ξενοδοχείου Coco-Mat στην περιοχή Μακρυγιάννη, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας.
Ειδικότερα, εκδόθηκε νέο πρακτικό της Ολομέλειας του ΣτΕ υπό τον πρόεδρό της Μιχάλη Πικραμένο για μη συμμόρφωση με την απόφαση 2102/2019 της Ολομέλειας του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.
Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του ΣτΕ είχε κρίνει το 2019 ότι η οικοδομική άδεια προκαλεί βλάβη στο μνημείο της Ακρόπολις και έπρεπε να γίνει περιορισμός στο ύψος του ξενοδοχείου. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να πρέπει να κατεδαφιστούν, ο μισός 6ος όροφος και ολόκληροι οι 8ος, 9ος και 10ος όροφοι του εν λόγω ξενοδοχείου.
Με την άδεια αυτή είχε επιτραπεί στην εταιρεία «Μπλε Κέρδος» η ανέγερση δεκαώροφου ξενοδοχείου ύψους 33 μέτρων, με 3 υπόγεια, φυτεμένο δώμα και ασκεπή πισίνα.
Το ΣτΕ επιλήφθηκε και πάλι τώρα του εν λόγω θέματος κατόπιν αιτήματος τεσσάρων κατοίκων της περιοχής Μακρυγιάννη -Κουκακίου.
Αναλυτικότερα, το ΣτΕ έκρινε ότι συντρέχει νόμιμος λόγος προσδιορισμού ενός χρηματικού ποσού που πρέπει να καταβληθεί ως κύρωση στους κατοίκους της περιοχής του Μακρυγιάννη που υπέβαλλαν την αίτηση ζητώντας τη συμμόρφωση της διοίκησης προς την απόφαση της Ολομέλειας του 2019.
Το ΣτΕ σε σχετική ανακοίνωσή του αναφέρει:
«Με το 11/2025 Πρακτικό συνεδριάσεως του Τριμελούς Συμβουλίου (άρθρο 2 του ν. 3068/2002) του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρόεδρος: Μ. Πικραμένος, Εισηγητής: Χρ. Παπανικολάου, Σύμβουλος) έγιναν δεκτά τα ακόλουθα:
(α) Η εφαρμογή των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση από τρίτους διοικούμενους που ενδεχομένως αφορούν, δύναται να αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου εκ μέρους των αρμόδιων προς τούτο διοικητικών ή αστυνομικών αρχών, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν σχετικής καταγγελίας τυχόν ενδιαφερομένων προσώπων, εκφεύγει, όμως, του αντικειμένου της διαδικασίας συμμόρφωσης, εφόσον, δεν γίνεται επίκληση ούτε τεκμηριώνεται αδικαιολόγητη αδράνεια της Διοίκησης κατά την άσκηση του ανωτέρω ελέγχου, η οποία άγει κατ’ αποτέλεσμα στην εξουδετέρωση του ωφέλιμου αποτελέσματος της συμμόρφωσης. Κατά συνέπεια, οι αμφιβολίες που εξέφρασαν με το υπόμνημά τους οι αιτούντες ως προς τη λειτουργία ή μη του σφραγισθέντος τμήματος του ξενοδοχείου δεν ανάγονται στη συμμόρφωση της Διοίκησης προς την 2102/2019 απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, αλλά στην εικαζόμενη μη συμμόρφωση της εταιρείας που εκμεταλλεύεται το επίμαχο κτίριο προς τις πράξεις σφράγισης που εκδόθηκαν σε συμμόρφωση προς την ανωτέρω απόφαση.
(β) Ο εντεταλμένος για την παρακολούθηση της διαδικασίας συμμόρφωσης της Διοίκησης δικαστής δύναται να απαντά σε σχετικά ερωτήματα της Διοίκησης, ιδίως όταν, λόγω των σοβαρών νομικών ή πραγματικών δυσχερειών της υπόθεσης, παρίσταται αναγκαίο να αποσαφηνισθούν ζητήματα που αφορούν στα όρια του πεδίου της συμμόρφωσης, στο μέτρο που δεν θίγει τις αρμοδιότητες του τριμελούς συμβουλίου, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, τηρεί ενήμερο για τις ενέργειές του.
(γ) Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στο διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση του 3/2025 Πρακτικού του Συμβουλίου επέλυσε το ζήτημα χρηματοδότησης και προχώρησε, έστω και με σημαντική καθυστέρηση, στην προκήρυξη και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη μελέτη κατεδάφισης του αυθαίρετου μέρους του επίμαχου κτιρίου, στο δε αμέσως επόμενο διάστημα οφείλει να μεριμνήσει για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την υπογραφή και ομαλή εκτέλεση της σύμβασης που θα συναφθεί με τον ανάδοχο της μελέτης κατεδάφισης.
(δ) Με δεδομένο ότι η διαδικασία συμμόρφωσης ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του έτους 2021, χωρίς να έχει εισέτι ολοκληρωθεί, συντρέχει νόμιμος λόγος προσδιορισμού ενός χρηματικού ποσού που πρέπει να καταβληθεί στους αιτούντες ως κύρωση για τη μη συμμόρφωση της Διοίκησης. Κατόπιν συνεκτίμησης των πραγματικών δεδομένων και των ιδιαιτεροτήτων της συγκεκριμένης περίπτωσης συμμόρφωσης και, ιδιαίτερα, του διακυβεύματος αυτής, που είναι η προστασία του σημαντικότερου μνημείου της κλασικής αρχαιότητας, το ποσό αυτό προσδιορίζεται σε 5.000 ευρώ.
Το Συμβούλιο, τέλος, επιφυλάχθηκε να εξετάσει την πρόοδο της διαδικασίας σε επόμενη συνεδρίαση.
