Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Viral η δήλωση της Βάσιας Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ: «Είμαι έναν θάνατο πριν την έδρα στη Βουλή» - Δείτε βίντεο
Viral η δήλωση της Βάσιας Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ: «Είμαι έναν θάνατο πριν την έδρα στη Βουλή» - Δείτε βίντεο
Αμέσως το στέλεχος κατάλαβε τι είπε, ξέσπασε σε γέλια και έσπευσε «να το σώσει» λέγοντας ότι χαριτολογεί
Αμηχανία προκάλεσε σε καλεσμένους τηλεοπτικής εκπομπής η μάλλον ατυχής δήλωση της Βάσιας Αναστασίου, στελέχους του ΠΑΣΟΚ για το ότι δεν απέχει πολύ από την βουλευτική έδρα.
«Είμαι αναπληρώτρια βουλευτής στην Ανατολική Αττική» είπε, εννοώντας ότι είναι επιλαχούσα.
Πρόσθεσε ότι «πρώτα ο Θεός» θα είναι ξανά υποψήφια στις επόμενες εκλογές και ότι είναι «έναν θάνατο πριν την έδρα».
Αμέσως έσπευσε να διορθώσει αυτό που είπε: «Χαριτολογώντας το λέω», είπε, ξεσπώντας σε γέλια.
Δείτε εδώ τον διάλογο:
Αμηχανία επικράτησε μεταξύ των καλεσμένων, με τον Δημήτρη Χατζησωκράτη του ΣΥΡΙΖΑ να σχολιάζει ότι «θα τα ακούει και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης (δηλαδή ο εκλεγμένος βουλευτής του κόμματος στη συγκεκριμένη περιφέρεια) τώρα και θα τρελαίνεται...».
«Και είναι και φίλος» συνέχισε η Βάσια Αναστασίου.
«Είμαι αναπληρώτρια βουλευτής στην Ανατολική Αττική» είπε, εννοώντας ότι είναι επιλαχούσα.
Πρόσθεσε ότι «πρώτα ο Θεός» θα είναι ξανά υποψήφια στις επόμενες εκλογές και ότι είναι «έναν θάνατο πριν την έδρα».
Αμέσως έσπευσε να διορθώσει αυτό που είπε: «Χαριτολογώντας το λέω», είπε, ξεσπώντας σε γέλια.
Δείτε εδώ τον διάλογο:
Αμηχανία επικράτησε μεταξύ των καλεσμένων, με τον Δημήτρη Χατζησωκράτη του ΣΥΡΙΖΑ να σχολιάζει ότι «θα τα ακούει και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης (δηλαδή ο εκλεγμένος βουλευτής του κόμματος στη συγκεκριμένη περιφέρεια) τώρα και θα τρελαίνεται...».
«Και είναι και φίλος» συνέχισε η Βάσια Αναστασίου.
Ειδήσεις σήμερα:
Η Ρωσία παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο, Khabarovsk - Μπορεί να μεταφέρει το «drone του ολέθρου» Poseidon
«Δεχτήκαμε απειλές ότι θα μας εκτελέσουν όλους, να λήξει η τραγωδία εδώ» - Ο αδερφός της 56χρονης περιγράφει τα όσα συνέβησαν στα Βορίζια
«Τον είχαμε στην οικογένειά μας κι εκείνος βίαζε την αδελφή μου» - Η κατάθεση ηθοποιού στη δίκη του συναδέλφου της και η παρουσία Λάνθιμου
Η Ρωσία παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο, Khabarovsk - Μπορεί να μεταφέρει το «drone του ολέθρου» Poseidon
«Δεχτήκαμε απειλές ότι θα μας εκτελέσουν όλους, να λήξει η τραγωδία εδώ» - Ο αδερφός της 56χρονης περιγράφει τα όσα συνέβησαν στα Βορίζια
«Τον είχαμε στην οικογένειά μας κι εκείνος βίαζε την αδελφή μου» - Η κατάθεση ηθοποιού στη δίκη του συναδέλφου της και η παρουσία Λάνθιμου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα