Παρουσία του ΠτΔ Κωνσταντίνου Τασούλα οι εκδηλώσεις απελευθέρωσης του Μετσόβου
Τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις μνήμης για την απελευθέρωση του Μετσόβου από τον Τουρκικό ζυγό
Εκδηλώσεις εορτασμού για την απελευθέρωση του Μετσόβου και την Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Αξιωματικών Ιππικού - Τεθωρακισμένων 1940, πραγματοποιήθηκαν, χθες, Κυριακή 2 Νοεμβρίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του υφυπουργού Εθνικής 'Αμυνας Θανάση Δαβάκη και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, ως εκπρόσωπος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας στρατηγού Δημητρίου Χούπη, στο μνημείο Ιππικού στο Μέτσοβο.
Οι εκδηλώσεις, μεταξύ, άλλων περιλάμβαναν δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Ιππικού στη μνήμη των Πεσόντων κατά το έπος του 1940, όπου έλαβε χώρα κατάθεση στεφάνων και έπειτα ακολούθησε παρέλαση στο Μέτσοβο.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, οι βουλευτές Ιωαννίνων Μαρία - Αλεξάνδρα Στεφάνου Κεφάλα, ο Γιώργος Αμυράς και ο Ιωάννης Τσίμαρης, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, η δήμαρχος Μετσόβου Μαρία - Χριστίνα Αβέρωφ, ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Μάξιμος, ο πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη και επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ στρατηγός ε.α. Χαράλαμπος Λαλούσης, ο διοικητής της 1ης Στρατιάς «Αχιλλέας» αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου - Μακεδονίας «Μέγας Αλέξανδρος» αντιστράτηγος Αθανάσιος Γαρίνης, ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «Θησέας» υποστράτηγος Αντώνιος Θεοδοσιάδης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Ιππικού - Τεθωρακισμένων αντιστράτηγος ε.α. Δημήτριος Κυριάκος, εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς και λοιποί προσκεκλημένοι.
