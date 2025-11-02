Πώς κάλυψαν τα διεθνή ΜΜΕ το αιματοκύλισμα στα Βορίζια - Δείτε φωτογραφίες
Πώς κάλυψαν τα διεθνή ΜΜΕ το αιματοκύλισμα στα Βορίζια - Δείτε φωτογραφίες
Δείτε τι γράφουν μερικά από τα μεγαλύτερα διεθνή μέσα ενημέρωσης για το διπλό φονικό στην Κρήτη
Τα φώτα της δημοσιότητας και εκτός συνόρων έχει συγκεντρώσει το αιματοκύλισμα που σημειώθηκε χθες (1/11) στα Βορίζια του δήμου Φαιστού της Κρήτης.
Πρόκειται για μια βεντέτα μεταξύ δύο οικογενειών, από την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ένας 39χρονος και μία 56χρονη, ενώ άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν.
Διεθνή μέσα ενημέρωσης να αναφέρονται στο αιματοκύλισμα που συγκλόνισε το πανελλήνιο.
Τα ρεπορτάζ κάνουν λόγο για τις τοπικές παραδόσεις της Κρήτης, αλλά και για την ύπαρξη όπλων σε σπίτια.
Πρόκειται για μια βεντέτα μεταξύ δύο οικογενειών, από την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ένας 39χρονος και μία 56χρονη, ενώ άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν.
Διεθνή μέσα ενημέρωσης να αναφέρονται στο αιματοκύλισμα που συγκλόνισε το πανελλήνιο.
Τα ρεπορτάζ κάνουν λόγο για τις τοπικές παραδόσεις της Κρήτης, αλλά και για την ύπαρξη όπλων σε σπίτια.
Ειδήσεις σήμερα:
Το protothema στα Βορίζια: Σε εξέλιξη η νεκροψία του Φανούρη Καργάκη, σαρώνει η ΕΚΑΜ το χωριό - Μία σύλληψη
Νέα αρχή για τον πρίγκιπα Άντριου σε πολυτελή βίλα του Άμπου Ντάμπι αξίας 10 εκατ. λιρών
Με μαυρισμένο μάτι εμφανίστηκε ο Αντετοκούνμπο: «Είδα κάποιον που πήγε ν' αρπάξει την τσάντα μιας κυρίας, τον άρπαξα και μου έριξε αγκωνιά» - Βίντεο
Το protothema στα Βορίζια: Σε εξέλιξη η νεκροψία του Φανούρη Καργάκη, σαρώνει η ΕΚΑΜ το χωριό - Μία σύλληψη
Νέα αρχή για τον πρίγκιπα Άντριου σε πολυτελή βίλα του Άμπου Ντάμπι αξίας 10 εκατ. λιρών
Με μαυρισμένο μάτι εμφανίστηκε ο Αντετοκούνμπο: «Είδα κάποιον που πήγε ν' αρπάξει την τσάντα μιας κυρίας, τον άρπαξα και μου έριξε αγκωνιά» - Βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα