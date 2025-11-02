Πώς κάλυψαν τα διεθνή ΜΜΕ το αιματοκύλισμα στα Βορίζια - Δείτε φωτογραφίες
Πώς κάλυψαν τα διεθνή ΜΜΕ το αιματοκύλισμα στα Βορίζια - Δείτε φωτογραφίες

Δείτε τι γράφουν μερικά από τα μεγαλύτερα διεθνή μέσα ενημέρωσης για το διπλό φονικό στην Κρήτη

Τα φώτα της δημοσιότητας και εκτός συνόρων έχει συγκεντρώσει το αιματοκύλισμα που σημειώθηκε χθες (1/11) στα Βορίζια του δήμου Φαιστού της Κρήτης.

Πρόκειται για μια βεντέτα μεταξύ δύο οικογενειών, από την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ένας 39χρονος και μία 56χρονη, ενώ άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης να αναφέρονται στο αιματοκύλισμα που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Τα ρεπορτάζ κάνουν λόγο για τις τοπικές παραδόσεις της Κρήτης, αλλά και για την ύπαρξη όπλων σε σπίτια.

