Βορίζια: Το χρονικό μιας βεντέτας που σιγόκαιγε για χρόνια - Οι διαφορές και οι «ανοιχτοί λογαριασμοί» των δύο οικογενειών
Βορίζια: Το χρονικό μιας βεντέτας που σιγόκαιγε για χρόνια - Οι διαφορές και οι «ανοιχτοί λογαριασμοί» των δύο οικογενειών
Η σπίθα που άναψε ξανά τη φωτιά ήταν η πώληση ενός σπιτιού - Να λύσει τις εκκρεμότητες με τον νόμο προσπαθούσε το τελευταίο διάστημα ο 39χρονος
Στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, στην καρδιά της Κρήτης, η σιωπή έχει σκεπάσει τα πάντα μετά την αιματοχυσία που κόστισε τη ζωή σε μια γυναίκα και έναν άνδρα, γνωστό και σεβαστό στην τοπική κοινωνία, η κηδεία του οποίου θα γίνει πιθανότατα σήμερα.
Πίσω από το νέο φονικό, που συγκλονίζει το νησί, κρύβεται μια ιστορία χρόνων, μια βεντέτα που δεν έσβησε ποτέ, παρά τις απόπειρες συμφιλίωσης και τους σασμούς που επιχειρήθηκαν κατά καιρούς.
Δύο οικογένειες, με διαφορές και ανοιχτούς λογαριασμούς, ζούσαν για δεκαετίες με ένα άσβεστο μίσος. Η μια πλευρά κατηγορούσε την άλλη ότι συνεργάζεται με την αστυνομία και ότι στο παρελθόν ευθύνεται για τον προφυλακισμό συγγενικών της προσώπων. Η καχυποψία, ο εγωισμός και η βαθιά ριζωμένη νοοτροπία της τιμής στο χωριό έτρεφαν την έχθρα τους.
Η σπίθα που άναψε ξανά τη φωτιά ήταν η πώληση ενός σπιτιού. Το ακίνητο ανήκε σε μέλος της μίας οικογένειας, το οποίο αποφάσισε να το πουλήσει σε άτομο από την αντίπαλη πλευρά, ο οποίος, όμως, δεν κατοικούσε στο χωριό.
Η συμφωνία αυτή θεωρήθηκε προδοσία. Το σπίτι, που οι συγγενείς του πωλητή ήθελαν να κρατήσουν για δικό τους άνθρωπο, έγινε το «μήλον της Έριδος».
Το βράδυ πριν από το φονικό, το σπίτι ανατινάχθηκε από δυναμίτη. Κανείς δεν τραυματίστηκε, αλλά η συμβολική πράξη της καταστροφής του σπιτιού αποτέλεσε την έναρξη μιας νέας αιματηρής φάσης στη διαμάχη.
Το επόμενο πρωί, σε ερημικό σημείο κοντά στο χωριό, ο άνδρας δέχθηκε καταιγισμό πυρών από καλάσνικοφ σε ενέδρα. Δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Οι δράστες τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ και εξαφανίστηκαν, αφήνοντας πίσω τους μια κοινωνία βουτηγμένη στον φόβο και την αγωνία για αντίποινα.
Το θύμα, ο Φανούρης Καργάκης, περιγράφεται από τους συγχωριανούς του ως άνθρωπος μεγάλης ηλικίας, κτηνοτρόφος, με λόγο που «ήταν συμβόλαιο». Παρά το ελαφρύ ποινικό του μητρώο και τα παλιά μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη, ήταν σεβάσμιος στον τόπο του, άνθρωπος που έδινε αξία στην τιμή και στην υπόσχεση.
Το τελευταίο διάστημα προσπαθούσε, όπως λένε, να λύσει τις εκκρεμότητές του με τον νόμο και να «ηρεμήσει τα νερά». Δεν πρόλαβε. Η αστυνομία διατηρεί ισχυρή παρουσία στα Βορίζια, υπό τον φόβο νέων επεισοδίων. Το χωριό είναι χωρισμένο στα δύο, ενώ οι σεβάσμιοι του τόπου προσπαθούν ήδη να μεσολαβήσουν για έναν «σασμό» που θα σταματήσει τη συνέχεια του αίματος. Οι περισσότεροι, ωστόσο, πιστεύουν ότι το κακό δεν έχει τελειώσει.
Πίσω από το νέο φονικό, που συγκλονίζει το νησί, κρύβεται μια ιστορία χρόνων, μια βεντέτα που δεν έσβησε ποτέ, παρά τις απόπειρες συμφιλίωσης και τους σασμούς που επιχειρήθηκαν κατά καιρούς.
Δύο οικογένειες, με διαφορές και ανοιχτούς λογαριασμούς, ζούσαν για δεκαετίες με ένα άσβεστο μίσος. Η μια πλευρά κατηγορούσε την άλλη ότι συνεργάζεται με την αστυνομία και ότι στο παρελθόν ευθύνεται για τον προφυλακισμό συγγενικών της προσώπων. Η καχυποψία, ο εγωισμός και η βαθιά ριζωμένη νοοτροπία της τιμής στο χωριό έτρεφαν την έχθρα τους.
Η σπίθα που άναψε ξανά τη φωτιά ήταν η πώληση ενός σπιτιού. Το ακίνητο ανήκε σε μέλος της μίας οικογένειας, το οποίο αποφάσισε να το πουλήσει σε άτομο από την αντίπαλη πλευρά, ο οποίος, όμως, δεν κατοικούσε στο χωριό.
Η συμφωνία αυτή θεωρήθηκε προδοσία. Το σπίτι, που οι συγγενείς του πωλητή ήθελαν να κρατήσουν για δικό τους άνθρωπο, έγινε το «μήλον της Έριδος».
Το βράδυ πριν από το φονικό, το σπίτι ανατινάχθηκε από δυναμίτη. Κανείς δεν τραυματίστηκε, αλλά η συμβολική πράξη της καταστροφής του σπιτιού αποτέλεσε την έναρξη μιας νέας αιματηρής φάσης στη διαμάχη.
Το επόμενο πρωί, σε ερημικό σημείο κοντά στο χωριό, ο άνδρας δέχθηκε καταιγισμό πυρών από καλάσνικοφ σε ενέδρα. Δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Οι δράστες τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ και εξαφανίστηκαν, αφήνοντας πίσω τους μια κοινωνία βουτηγμένη στον φόβο και την αγωνία για αντίποινα.
Το θύμα, ο Φανούρης Καργάκης, περιγράφεται από τους συγχωριανούς του ως άνθρωπος μεγάλης ηλικίας, κτηνοτρόφος, με λόγο που «ήταν συμβόλαιο». Παρά το ελαφρύ ποινικό του μητρώο και τα παλιά μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη, ήταν σεβάσμιος στον τόπο του, άνθρωπος που έδινε αξία στην τιμή και στην υπόσχεση.
Το τελευταίο διάστημα προσπαθούσε, όπως λένε, να λύσει τις εκκρεμότητές του με τον νόμο και να «ηρεμήσει τα νερά». Δεν πρόλαβε. Η αστυνομία διατηρεί ισχυρή παρουσία στα Βορίζια, υπό τον φόβο νέων επεισοδίων. Το χωριό είναι χωρισμένο στα δύο, ενώ οι σεβάσμιοι του τόπου προσπαθούν ήδη να μεσολαβήσουν για έναν «σασμό» που θα σταματήσει τη συνέχεια του αίματος. Οι περισσότεροι, ωστόσο, πιστεύουν ότι το κακό δεν έχει τελειώσει.
Ειδήσεις σήμερα:
«Έρχονται τα χειρότερα, φοβάμαι βεντέτα στα Βορίζια όπως το 1955» - Συγγενής της μίας οικογένειας μιλά στο protothema.gr
Ποιος ήταν ο Γιάννης Λάλας που εκτέλεσαν στην Αράχωβα – Οι δράστες γνώριζαν όλες τις κινήσεις του
Το protothema στα Βορίζια: Αστακός το χωριό όπου ξύπνησε η βεντέτα, μπήκε η ΕΚΑΜ - Θρήνος για τους δύο νεκρούς
«Έρχονται τα χειρότερα, φοβάμαι βεντέτα στα Βορίζια όπως το 1955» - Συγγενής της μίας οικογένειας μιλά στο protothema.gr
Ποιος ήταν ο Γιάννης Λάλας που εκτέλεσαν στην Αράχωβα – Οι δράστες γνώριζαν όλες τις κινήσεις του
Το protothema στα Βορίζια: Αστακός το χωριό όπου ξύπνησε η βεντέτα, μπήκε η ΕΚΑΜ - Θρήνος για τους δύο νεκρούς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα