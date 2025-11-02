Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που καίγεται το τζιπ των εκτελεστών του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα
Γιάννης Λάλας Greek Mafia Δολοφονία Αράχωβα Γιώργος Καραϊβάζ Καλάσνικοφ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που καίγεται το τζιπ των εκτελεστών του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι πρόκειται για ακόμα ένα συμβόλαιο θανάτου

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που καίγεται το τζιπ των εκτελεστών του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που το αυτοκίνητο των εκτελεστών του Γιάννη Λάλα έχει πυρποληθεί και φλέγεται παρουσιάζει το protothema.gr.

Η στιγμή που καίγεται το τζιπ των δραστών στην Αράχωβα


Οι δράστες της δολοφονίας τούμπαραν το αυτοκίνητο και στη συνέχεια του έβαλαν φωτιά ώστε να εξαφανιστούν τυχόν στοιχεία που τους συνδέουν με τη δολοφονία.

Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου.

Το θύμα είχε κάνει κράτηση ενός ξενώνα μέσω πλατφόρμας για να περάσει μερικές ημέρες εκεί. Κάποιος όπως φαίνεται τον είχε βάλει στο στόχαστρο και θέλησε να τον βγάλει από τη μέση.

Πώς έγινε η εκτέλεση του Γιάννη Λάλα

Το θύμα βρισκόταν στην Αράχωβα  και σύμφωνα με πληροφορίες δέχτηκε πολλές σφαίρες από καλάσνικοφ σε όλο του το σώμα ενώ ήταν στο μπαλκόνι του σπιτιού που έμενε. 

Ειδήσεις σήμερα:

«Έρχονται τα χειρότερα, φοβάμαι βεντέτα στα Βορίζια όπως το 1955» - Συγγενής της μίας οικογένειας μιλά στο protothema.gr

Ποιος ήταν ο Γιάννης Λάλας που εκτέλεσαν στην Αράχωβα – Οι δράστες γνώριζαν όλες τις κινήσεις του

Το protothema στα Βορίζια: Αστακός το χωριό όπου ξύπνησε η βεντέτα, μπήκε η ΕΚΑΜ - Θρήνος για τους δύο νεκρούς
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
Σχετικά Άρθρα

