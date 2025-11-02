Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που καίγεται το τζιπ των εκτελεστών του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα
Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που καίγεται το τζιπ των εκτελεστών του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα
Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι πρόκειται για ακόμα ένα συμβόλαιο θανάτου
Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που το αυτοκίνητο των εκτελεστών του Γιάννη Λάλα έχει πυρποληθεί και φλέγεται παρουσιάζει το protothema.gr.
Οι δράστες της δολοφονίας τούμπαραν το αυτοκίνητο και στη συνέχεια του έβαλαν φωτιά ώστε να εξαφανιστούν τυχόν στοιχεία που τους συνδέουν με τη δολοφονία.
Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου.
Το θύμα είχε κάνει κράτηση ενός ξενώνα μέσω πλατφόρμας για να περάσει μερικές ημέρες εκεί. Κάποιος όπως φαίνεται τον είχε βάλει στο στόχαστρο και θέλησε να τον βγάλει από τη μέση.
Πώς έγινε η εκτέλεση του Γιάννη ΛάλαΤο θύμα βρισκόταν στην Αράχωβα και σύμφωνα με πληροφορίες δέχτηκε πολλές σφαίρες από καλάσνικοφ σε όλο του το σώμα ενώ ήταν στο μπαλκόνι του σπιτιού που έμενε.
