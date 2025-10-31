Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που παρέλασαν στο νησί για την 28η Οκτωβρίου, δείτε βίντεο
Με ανοιχτά τα χέρια, εκφράζει τη χαρά και τη συγκίνησή του για τη συνύπαρξη των μαθητών του 2ου Γυμνασίου Ελληνικού με τους 14 μαθητές του νησιού, που μαζί διοργάνωσαν τη σχολική γιορτή και την παρέλαση
Ένα βίντεο από τη Σίκινο έχει συγκινήσει χιλιάδες χρήστες, καθώς δείχνει τον δήμαρχο του νησιού, Βασίλη Μαράκη, να αποχαιρετά με ανοιχτά χέρια τους μαθητές που ταξίδεψαν για να παρελάσουν μαζί με τα παιδιά του νησιού για την 28η Οκτωβρίου.
Στο κέντρο βρίσκεται ο δήμαρχος του νησιού, Βασίλης Μαράκης, ένας άνθρωπος γνωστός στους κατοίκους και στους επισκέπτες για τη ζεστασιά και τη φιλοξενία του. Όπως λένε όσοι τον γνωρίζουν, υποδέχεται και αποχαιρετά προσωπικά όσους φτάνουν ή φεύγουν από τη Σίκινο, δείχνοντας την αγάπη του για τον τόπο του.
Τα συγκινητικά πλάνα, που απαθανάτισε η Σταματίνα Ερωφίλη Γκλιάτη, δείχνει τον κ. Μαράκη να χαιρετά με ανοιχτά χέρια τους μαθητές του 2ου Γυμνασίου Ελληνικού, την ώρα που επιβιβάζονται στο πλοίο της γραμμής. Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί τους είχαν επισκεφθεί τη Σίκινο, το μικρό κυκλαδονήσι ανάμεσα στην Ίο και τη Φολέγανδρο, για να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου.
Η κίνηση του δημάρχου δεν είναι απλώς ένας αποχαιρετισμός, αλλά μια πράξη ευγνωμοσύνης. Με ανοιχτά τα χέρια, εκφράζει τη χαρά και τη συγκίνησή του για τη συνύπαρξη των επισκεπτών με τους 14 μαθητές του νησιού, που μαζί διοργάνωσαν τη σχολική γιορτή και την παρέλαση.
