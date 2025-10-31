Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που παρέλασαν στο νησί για την 28η Οκτωβρίου, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
28η Οκτωβρίου Σίκινος Δήμαρχος

Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που παρέλασαν στο νησί για την 28η Οκτωβρίου, δείτε βίντεο

Με ανοιχτά τα χέρια, εκφράζει τη χαρά και τη συγκίνησή του για τη συνύπαρξη των μαθητών του 2ου Γυμνασίου Ελληνικού με τους 14 μαθητές του νησιού, που μαζί διοργάνωσαν τη σχολική γιορτή και την παρέλαση

Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που παρέλασαν στο νησί για την 28η Οκτωβρίου, δείτε βίντεο
13 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα βίντεο από τη Σίκινο έχει συγκινήσει χιλιάδες χρήστες, καθώς δείχνει τον δήμαρχο του νησιού, Βασίλη Μαράκη, να αποχαιρετά με ανοιχτά χέρια τους μαθητές που ταξίδεψαν για να παρελάσουν μαζί με τα παιδιά του νησιού για την 28η Οκτωβρίου.

Στο κέντρο βρίσκεται ο δήμαρχος του νησιού, Βασίλης Μαράκης, ένας άνθρωπος γνωστός στους κατοίκους και στους επισκέπτες για τη ζεστασιά και τη φιλοξενία του. Όπως λένε όσοι τον γνωρίζουν, υποδέχεται και αποχαιρετά προσωπικά όσους φτάνουν ή φεύγουν από τη Σίκινο, δείχνοντας την αγάπη του για τον τόπο του.

Τα συγκινητικά πλάνα, που απαθανάτισε η Σταματίνα Ερωφίλη Γκλιάτη, δείχνει τον κ. Μαράκη να χαιρετά με ανοιχτά χέρια τους μαθητές του 2ου Γυμνασίου Ελληνικού, την ώρα που επιβιβάζονται στο πλοίο της γραμμής. Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί τους είχαν επισκεφθεί τη Σίκινο, το μικρό κυκλαδονήσι ανάμεσα στην Ίο και τη Φολέγανδρο, για να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου.


Η κίνηση του δημάρχου δεν είναι απλώς ένας αποχαιρετισμός, αλλά μια πράξη ευγνωμοσύνης. Με ανοιχτά τα χέρια, εκφράζει τη χαρά και τη συγκίνησή του για τη συνύπαρξη των επισκεπτών με τους 14 μαθητές του νησιού, που μαζί διοργάνωσαν τη σχολική γιορτή και την παρέλαση.

Ειδήσεις σήμερα:

Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση

Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες

«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης