Συνελήφθησαν δύο άτομα στο Καματερό για εμπορία ελαιολάδου αμφίβολης προέλευσης
Συνελήφθησαν δύο άτομα στο Καματερό για εμπορία ελαιολάδου αμφίβολης προέλευσης

Κατασχέθηκαν 600 λίτρα

Συνελήφθησαν, βραδινές ώρες της Δευτέρας (27/9), από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., - άτομα ηλικίας 19 και 33 ετών για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την εμπορία τροφίμων, στην περιοχή του Καματερού.

Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Καματερού, εντόπισαν τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε φορτηγό και τους κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου, στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν 120 δοχεία χωρητικότητας 5 λίτρων έκαστο, εμπεριέχοντα 600 λίτρα ελαιολάδου αμφιβόλου προελεύσεως και ποιότητας και στη συνέχεια τους οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Καματερού.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

