Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές €54,3 εκατομμύριων σε 42.522 δικαιούχους για ζωοτροφές και ζημιές από Daniel
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές €54,3 εκατομμύριων σε 42.522 δικαιούχους για ζωοτροφές και ζημιές από Daniel
Tο 80% περίπου των δικαιούχων έχουν λάβει το σχετικό ποσό στον τραπεζικό τους λογαριασμό, ενώ το υπόλοιπο 20% των δικαιούχων αναμένεται να το λάβει εντός της Τετάρτης, 29/10/2025
Στην καταβολή 54,3 εκατ. Ευρώ σε 42.522 δικαιούχους, για ενισχύσεις De Minimis του τομέα της ενίσχυσης ζωοτροφών και του τομέα των φερτών υλικών λόγω της κακοκαιρίας Daniel, προχώρησε σήμερα Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025, ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
Συγκεκριμένα:
Πραγματοποιήθηκε σήμερα πληρωμή ποσού 44.726.678 Ευρώ σε 39.820 δικαιούχους, για ενίσχυση ζωοτροφών De Minimis λόγω ευλογιάς και πανώλης και Πληρωμή ποσού 9.558.297 Ευρώ σε 2.702 δικαιούχους για φερτά υλικά λόγω της κακοκαιρίας Daniel.
Από αυτούς το 80% περίπου των δικαιούχων έχουν λάβει το σχετικό ποσό στον τραπεζικό τους λογαριασμό, ενώ το υπόλοιπο 20% των δικαιούχων αναμένεται να το λάβει εντός της Τετάρτης, 29/10/2025.
Παραγωγοί που τυχόν δεν πρόλαβαν να υποβάλουν την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση, μπορούν να το κάνουν έως την Τετάρτη 29/10/2025 και ώρα 23:59.
Ειδήσεις σήμερα:
Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
Ο 23χρονος πλησίασε στο ένα μέτρο, σήκωσε το όπλο και σκότωσε τον 52χρονο χωρίς να πει λέξη - Πώς και γιατί έγινε το φονικό στο γλέντι στον Κίσσαμο
Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων θα δωρίσει το 95% της αμύθητης περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Αφήνουν στους απογόνους τους $550 εκατ.
Συγκεκριμένα:
Πραγματοποιήθηκε σήμερα πληρωμή ποσού 44.726.678 Ευρώ σε 39.820 δικαιούχους, για ενίσχυση ζωοτροφών De Minimis λόγω ευλογιάς και πανώλης και Πληρωμή ποσού 9.558.297 Ευρώ σε 2.702 δικαιούχους για φερτά υλικά λόγω της κακοκαιρίας Daniel.
Από αυτούς το 80% περίπου των δικαιούχων έχουν λάβει το σχετικό ποσό στον τραπεζικό τους λογαριασμό, ενώ το υπόλοιπο 20% των δικαιούχων αναμένεται να το λάβει εντός της Τετάρτης, 29/10/2025.
Παραγωγοί που τυχόν δεν πρόλαβαν να υποβάλουν την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση, μπορούν να το κάνουν έως την Τετάρτη 29/10/2025 και ώρα 23:59.
Ειδήσεις σήμερα:
Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
Ο 23χρονος πλησίασε στο ένα μέτρο, σήκωσε το όπλο και σκότωσε τον 52χρονο χωρίς να πει λέξη - Πώς και γιατί έγινε το φονικό στο γλέντι στον Κίσσαμο
Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων θα δωρίσει το 95% της αμύθητης περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Αφήνουν στους απογόνους τους $550 εκατ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα