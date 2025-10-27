ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές €54,3 εκατομμύριων σε 42.522 δικαιούχους για ζωοτροφές και ζημιές από Daniel

Tο 80% περίπου των δικαιούχων έχουν λάβει το σχετικό ποσό στον τραπεζικό τους λογαριασμό, ενώ το υπόλοιπο 20% των δικαιούχων αναμένεται να το λάβει εντός της Τετάρτης, 29/10/2025