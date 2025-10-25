Νεκρός 64χρονος κυνηγός στο Πήλιο μετά από πτώση σε πλαγιά
Νεκρός 64χρονος κυνηγός στο Πήλιο μετά από πτώση σε πλαγιά

Ενώ βρίσκονταν σε απόκρημνη πλαγιά σε περιοχή μεταξύ των Χανίων και του Κισού, φέρεται να γλίστρησε και να έπεσε από βράχο

Τραγικό επίλογο είχε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10) το κυνήγι για μια παρέα φίλων στο Πήλιο.

Ενώ βρίσκονταν σε απόκρημνη πλαγιά σε περιοχή μεταξύ των Χανίων και του Κισού, ο ένας φέρεται να γλίστρησε και να έπεσε από βράχο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr,  πρόκειται για 64χρονο που κατά την πτώση τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι και υπέκυψε στα τραύματα του. Το περιστατικό σήμανε συναγερμό σε Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και Αστυνομία.

Το Αστυνομικό Τμήμα Βορείου Πηλίου διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

