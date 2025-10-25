Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Νεκρός 64χρονος κυνηγός στο Πήλιο μετά από πτώση σε πλαγιά
Νεκρός 64χρονος κυνηγός στο Πήλιο μετά από πτώση σε πλαγιά
Ενώ βρίσκονταν σε απόκρημνη πλαγιά σε περιοχή μεταξύ των Χανίων και του Κισού, φέρεται να γλίστρησε και να έπεσε από βράχο
Τραγικό επίλογο είχε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10) το κυνήγι για μια παρέα φίλων στο Πήλιο.
Ενώ βρίσκονταν σε απόκρημνη πλαγιά σε περιοχή μεταξύ των Χανίων και του Κισού, ο ένας φέρεται να γλίστρησε και να έπεσε από βράχο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Σύμφωνα με το taxydromos.gr, πρόκειται για 64χρονο που κατά την πτώση τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι και υπέκυψε στα τραύματα του. Το περιστατικό σήμανε συναγερμό σε Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και Αστυνομία.
Το Αστυνομικό Τμήμα Βορείου Πηλίου διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
Ενώ βρίσκονταν σε απόκρημνη πλαγιά σε περιοχή μεταξύ των Χανίων και του Κισού, ο ένας φέρεται να γλίστρησε και να έπεσε από βράχο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Σύμφωνα με το taxydromos.gr, πρόκειται για 64χρονο που κατά την πτώση τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι και υπέκυψε στα τραύματα του. Το περιστατικό σήμανε συναγερμό σε Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και Αστυνομία.
Το Αστυνομικό Τμήμα Βορείου Πηλίου διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
Ειδήσεις σήμερα:
Διονύσης Σαββόπουλος: Μελωδίες και χειροκροτήματα στο τελευταίο «αντίο» - Ένας αποχαιρετισμός σαν τις «γιορτές» που τόσο αγαπούσε - Βίντεο και φωτογραφίες
Με χτυπούσε χωρίς να σταματά, ήταν το πιο τρομακτικό βράδυ της ζωής μου, λέει η αστυνομικός που πάτησε το Panic Button
Σφραγίζεται το κατάστημα όπου πέθανε η 16χρονη στο Γκάζι - Οφείλουν όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, λέει ο Δούκας
Διονύσης Σαββόπουλος: Μελωδίες και χειροκροτήματα στο τελευταίο «αντίο» - Ένας αποχαιρετισμός σαν τις «γιορτές» που τόσο αγαπούσε - Βίντεο και φωτογραφίες
Με χτυπούσε χωρίς να σταματά, ήταν το πιο τρομακτικό βράδυ της ζωής μου, λέει η αστυνομικός που πάτησε το Panic Button
Σφραγίζεται το κατάστημα όπου πέθανε η 16χρονη στο Γκάζι - Οφείλουν όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, λέει ο Δούκας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα