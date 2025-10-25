Ανθεκτική στα λειτουργικά κόστη η ελληνική ακτοπλοΐα: Σταθερά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια εφέτος

Συγκράτηση εφέτος στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια



Αλλαγή του μοντέλου δρομολογήσεων



ΦΠΑ: Η Ελλάδα με το υψηλότερο συντελεστή στην Ευρώπη

Σε σταυροδρόμι ο κλάδος

Όπως σημειώνουν στελέχη του κλάδου, η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων για «πράσινες» επενδύσεις σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες υποχρεώσεις εκπομπών δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα για την ελληνική ακτοπλοΐα, που καλείται να εξυπηρετεί νησιά με έντονη εποχικότητα και υψηλό ενεργειακό κόστος.Επισημαίνουν παράλληλα την ανάγκη για ένα ειδικό ταμείο "Fund & Reward", που θα επιστρέφει στον κλάδο τα έσοδα του ETS, θεωρείται πλέον κομβική για τη βιωσιμότητα των ακτοπλοϊκών δρομολογίων και τη χρηματοδότηση νέων «πράσινων» πλοίων με καύσιμα χαμηλών εκπομπώνΣημειώνεται ότι ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου θα αγγίξει τα 36 έτη έως το 2030, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανανέωση και τεχνολογική αναβάθμιση των πλοίων.Η πλήρης αντικατάσταση των πλοίων άνω των 25 ετών θα απαιτήσει επενδύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ, ενώ η αναβάθμιση των νεότερων πλοίων εκτιμάται πάνω από 200 εκατ. ευρώ.Σημειώνεται ότι με στόχο να συγκρατηθούν οι αυξήσεις στα εισιτήρια και να ανακουφιστεί ο κλάδος από το βάρος των νέων περιβαλλοντικών κανονισμών και του αυξημένου κόστους καυσίμων, το Υπουργείο Ναυτιλίας προχώρησε φέτος στη μείωση των λιμενικών τελών κατά 50% για τις συμβατικές γραμμές.Το μέτρο, που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2025, θα διαρκέσει έως τις 30 Απριλίου 2026, και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στοχεύει στη διατήρηση προσιτών ναύλων για επιβάτες και νησιώτες.Η μείωση των τελών λειτούργησε ως ασπίδα κόστους για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, καθώς απορρόφησε μέρος των επιβαρύνσεων που θα μετακυλίονταν στα εισιτήρια -- σε μια περίοδο που η επιβολή του EU ETS και του FuelEU Maritime έχει ήδη εκτοξεύσει τα λειτουργικά έξοδα.Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), Διονύσης Θεοδωράτος, είπε ότι «η ελληνική ακτοπλοΐα για να γίνει πιο ανθεκτική πρέπει να την αφήσουμε να γίνει πιο ανθεκτική».Αναφέρθηκε στην κοινωνική πολιτική των υποχρεωτικών εκπτώσεων, που επιβάλλεται στις εταιρείες υπέρ της νησιωτικότητας και συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, σημειώνοντας όμως ότι «Η κοινωνική πολιτική καλώς πρέπει να ασκείται, αλλά όχι εις βάρος των εταιρειών καθώς σε άλλα μέσα μεταφοράς, οι ίδιες εκπτώσεις επιδοτούνται. Στην ακτοπλοΐα όχι».Ο πρόεδρος του ΣΕΕΝ υπογράμμισε εξάλλου την ανάγκη επανεξέτασης του θεσμικού πλαισίου και της πολιτικής δρομολογήσεων. «Το 70% του ακτοπλοϊκού τζίρου συγκεντρώνεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Σ' αυτό το διάστημα δραστηριοποιείται ο κύριος όγκος του στόλου -- συμβατικών και ταχυπλόων. Τον χειμώνα, όμως, τα συμβατικά πλοία καλούνται να συνεχίσουν τη διασύνδεση των νησιών με πολύ χαμηλή επιβατική κίνηση και αυξημένο λειτουργικό κόστος. Άρα, πρέπει να ξαναδούμε το χάρτη των δρομολογήσεων και τη σχέση συμβατικού - ταχυπλόου. Το πρώτο λειτουργεί όλο το χρόνο, το δεύτερο μόνο τέσσερις μήνες».Αναφερόμενος στη φορολογική πολιτική, ο κ. Θεοδωράτος σημείωσε πως η Ελλάδα, αν και έχει το 18% της ακτοπλοϊκής κίνησης της Ευρώπης, εξακολουθεί να διατηρεί τον υψηλότερο ΦΠΑ στα εισιτήρια με 13% στους επιβάτες,24% στα οχήματα, ενώ στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες οι συντελεστές είναι σημαντικά χαμηλότεροι 10% στην Ισπανία και τη Φινλανδία, 6% στη Σουηδία, 5% στην Ιταλία και 0% σε Μάλτα και Δανία.Σε ερώτηση σχετικά με το εάν μια μείωση του ΦΠΑ θα μετακυλιστεί στους επιβάτες, ο πρόεδρος του ΣΕΕΝ τονίζει ότι «αν η κυβέρνηση μειώσει τον ΦΠΑ, ας ελέγξει μέσω του παρατηρητηρίου τιμών αν η μείωση αυτή φτάνει στον επιβάτη».Η ελληνική ακτοπλοΐα βρίσκεται σήμερα σε καίρια καμπή. Από τη μια, οφείλει να ανταποκριθεί στις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της νέας εποχής, να εκσυγχρονίσει τον στόλο και να διατηρήσει την κοινωνική της αποστολή.Από την άλλη, καλείται να το κάνει αυτό χωρίς μόνιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και με διοικητικές δεσμεύσεις που περιορίζουν την ανταγωνιστικότητά της.