Αυτή είναι η «ακτινογραφία» της ελληνικής ακτοπλοΐας
Αυτή είναι η «ακτινογραφία» της ελληνικής ακτοπλοΐας
Συνολικά 33 εταιρείες με 153 επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία συνδέουν καθημερινά 115 νησιά με την ηπειρωτική χώρα ή μεταξύ τους
Ο ελληνικός ακτοπλοϊκός στόλος βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά στην πρώτη γραμμή της εξυπηρέτησης των νησιωτικών περιοχών, συνδέοντας καθημερινά 115 νησιά με την ηπειρωτική χώρα ή μεταξύ τους. Συνολικά, 153 επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία εξασφαλίζουν τη ροή μετακινήσεων και την τροφοδοσία των τοπικών κοινωνιών, αποτελώντας κρίσιμο κρίκο στην οικονομική και κοινωνική συνοχή της χώρας.
Στην ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά δραστηριοποιούνται 33 εταιρείες, οι οποίες -σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που πραγματοποίησε η εταιρεία χρηματοοικονομικών συμβούλων XRTC- χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, με κριτήρια το μέγεθος του στόλου, το είδος των πλοίων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Tα στοιχεία αφορούν το 2024.
Ο όμιλος Attica μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση της ΑΝΕΚ, σύμφωνα με την από 4/12/2023 απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης, έχει έναν στόλο ο οποίος περιλαμβάνει τα εμπορικά σήματα Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και ANEK Lines. Ο ακτοπλοϊκός της στόλος αριθμεί πλέον 43 πλοία, από τα οποία τα 28 είναι συμβατικά επιβατηγά/ οχηματαγωγά πλοία, τα 13 είναι ταχύπλοα. Επίσης, διαθέτει και 2 φορτηγά/οχηματαγωγά πλοία. Ο στόλος της μεταφέρει το 37% των επιβατών και το 46% των οχημάτων της ελληνικής ακτοπλοϊκής κίνησης.
Ο όμιλος των Μινωικών αποτελείται από την εταιρεία Μινωικές Γραμμές ΑΝΕ και τη θυγατρική της Minoan Italia S.p.A. και ανήκει στον ιταλικό όμιλο Grimaldi. Ο στόλος που δραστηριοποιείται στη γραμμή Πειραιάς – Κρήτη αποτελείται από 3 συμβατικά επιβατηγά/οχηματαγωγά πλοία.
Οι Attica και η Minoan Lines που δραστηριοποιούνται στην ελληνική ακτοπλοΐα ανήκουν σε δύο από τους μεγαλύτερους ακτοπλοϊκούς ομίλους παγκοσμίως που καταλαμβάνουν την πρώτη και την τρίτη θέση αντίστοιχα στους 10 μεγαλύτερους ακτοπλοϊκούς ομίλους διαχείρισης συμβατικών επιβατικών/οχηματαγωγών πλοίων παγκοσμίως σε επίπεδο μεταφορικής ικανότητας επιβατών ακτοπλοΐας, ενώ ο όμιλος Grimaldi και ο όμιλος Attica καταλαμβάνουν την πρώτη και την τέταρτη θέση παγκοσμίως με επίπεδο μεταφορικής ικανότητας οχημάτων. Τα 46 πλοία των Attica και Μινωικών αποτελούν τους στυλοβάτες της αγοράς, αφού διακινούν επιβάτες και προπάντων το μεγαλύτερο μέρος των φορτίων από και προς τα νησιά. Καλύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τις ανάγκες των κατοίκων στη νησιωτική χώρα με μεγάλα επιβατηγά/οχηματαγωγά πλοία των οποίων ο μέσος όρος μήκους είναι τα 144 μ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Στην ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά δραστηριοποιούνται 33 εταιρείες, οι οποίες -σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που πραγματοποίησε η εταιρεία χρηματοοικονομικών συμβούλων XRTC- χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, με κριτήρια το μέγεθος του στόλου, το είδος των πλοίων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Tα στοιχεία αφορούν το 2024.
Οι μεγάλες εταιρείεςΣε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται η Attica και οι Μινωικές, μέρος του ιταλικού ομίλου Grimaldi, οι οποίες δημοσιοποιούν τα οικονομικά τους στοιχεία που χρησιμεύουν στην εις βάθος ανάλυσή τους.
Ο όμιλος Attica μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση της ΑΝΕΚ, σύμφωνα με την από 4/12/2023 απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης, έχει έναν στόλο ο οποίος περιλαμβάνει τα εμπορικά σήματα Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και ANEK Lines. Ο ακτοπλοϊκός της στόλος αριθμεί πλέον 43 πλοία, από τα οποία τα 28 είναι συμβατικά επιβατηγά/ οχηματαγωγά πλοία, τα 13 είναι ταχύπλοα. Επίσης, διαθέτει και 2 φορτηγά/οχηματαγωγά πλοία. Ο στόλος της μεταφέρει το 37% των επιβατών και το 46% των οχημάτων της ελληνικής ακτοπλοϊκής κίνησης.
Ο όμιλος των Μινωικών αποτελείται από την εταιρεία Μινωικές Γραμμές ΑΝΕ και τη θυγατρική της Minoan Italia S.p.A. και ανήκει στον ιταλικό όμιλο Grimaldi. Ο στόλος που δραστηριοποιείται στη γραμμή Πειραιάς – Κρήτη αποτελείται από 3 συμβατικά επιβατηγά/οχηματαγωγά πλοία.
Οι Attica και η Minoan Lines που δραστηριοποιούνται στην ελληνική ακτοπλοΐα ανήκουν σε δύο από τους μεγαλύτερους ακτοπλοϊκούς ομίλους παγκοσμίως που καταλαμβάνουν την πρώτη και την τρίτη θέση αντίστοιχα στους 10 μεγαλύτερους ακτοπλοϊκούς ομίλους διαχείρισης συμβατικών επιβατικών/οχηματαγωγών πλοίων παγκοσμίως σε επίπεδο μεταφορικής ικανότητας επιβατών ακτοπλοΐας, ενώ ο όμιλος Grimaldi και ο όμιλος Attica καταλαμβάνουν την πρώτη και την τέταρτη θέση παγκοσμίως με επίπεδο μεταφορικής ικανότητας οχημάτων. Τα 46 πλοία των Attica και Μινωικών αποτελούν τους στυλοβάτες της αγοράς, αφού διακινούν επιβάτες και προπάντων το μεγαλύτερο μέρος των φορτίων από και προς τα νησιά. Καλύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τις ανάγκες των κατοίκων στη νησιωτική χώρα με μεγάλα επιβατηγά/οχηματαγωγά πλοία των οποίων ο μέσος όρος μήκους είναι τα 144 μ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Ειδήσεις σήμερα:
Η Ρωσία διαψεύδει ότι μαχητικά της παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο - Απάντηση στη Μόσχα ετοιμάζουν ΝΑΤΟ και ΕΕ
Πρόσω ολοταχώς η επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής - Στόχος εσόδων 4 δισ. ευρώ την διετία
Η πολυτελής ζωή του Όσκαρ Πιστόριους μετά τη φυλακή: H σύντροφός του μοιάζει εκπληκτικά στη Ρίβα και θέλει να κάνει μαζί της οικογένεια
Η Ρωσία διαψεύδει ότι μαχητικά της παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο - Απάντηση στη Μόσχα ετοιμάζουν ΝΑΤΟ και ΕΕ
Πρόσω ολοταχώς η επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής - Στόχος εσόδων 4 δισ. ευρώ την διετία
Η πολυτελής ζωή του Όσκαρ Πιστόριους μετά τη φυλακή: H σύντροφός του μοιάζει εκπληκτικά στη Ρίβα και θέλει να κάνει μαζί της οικογένεια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα