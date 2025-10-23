Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

Αυτή την Κυριακή, το περιοδικό Cantina σχεδιάστηκε μαζί με τον σεφ Μανώλη Παπουτσάκη!Ένα τεύχος φτιαγμένο αλλιώς, το οποίο είναι αφιερωμένο στους chefs patrons, με άλλα λόγια στους μάγειρες ιδιοκτήτες εστιατορίων! Οι άνθρωποι της κουζίνας και οι συνταγές που χορταίνουν το σώμα και «θεραπεύουν» την ψυχή, όλα σε ένα λαχταριστό τεύχος.

Μαθαίνουμε τα πάντα για τον τραχανά, τη γεύση της θαλπωρής, για αυτό το τόσο διαχρονικό και θρεπτικό υλικό.

Ταξιδεύουμε με τον Μανώλη Παπουτσάκη, στην ορεινή Δρακώνα Κεραμειών στα Χανιά για να περάσουμε μια μέρα με τον Μανώλη και τον Στέλιο Τριλυράκη στον Ντουνιά, αποδεικνύοντας πως ναι, υπάρχει το απόλυτο farm to table εστιατόριο στην Ελλάδα!

Έρευνα: Άρτος, η εξέλιξη μια αρχαίας τέχνης! Μαθαίνουμε τα πάντα για το ψωμί, μέσα από ιστορία και αριθμούς.

Αναλύουμε την απόφαση μαγείρων που αποφασίζουν να πάρουν στην πλάτη τους ολόκληρο το βάρος της επιχείρησής τους.

Πήραμε την άδεια προδημοσίευσης του νέου βιβλίου της Μαριλού Παντάκη, που είναι αφιερωμένο στη γυναικεία ευζωία.

Με ιστορία παλαιότερη των 3.000 χρόνων, ο αττικός αμπελώνας εξελίσσεται, αναπτύσσεται και επιδεικνύει θαυμαστή ικανότητα προσαρμογής τόσο στις νέες κλιματικές συνθήκες όσο και στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.

Η Αττική πέρα από το Σαββατιανό. Δοκιμάζουμε και παρασκευάζουμε 20 εκλεκτούς οίνους...

Οι συνταγές του Μανώλη Παπουτσάκη

Αυθεντικές κρητικές συνταγές που τιμούν την πρώτη ύλη και τη γεύση του τόπου τους, μαγειρεμένες με σύγχρονη προσέγγιση:

Από όσπρια, ζυμαρικά, πίτες & αυγά, μέχρι κρέας & θαλασσινά, χόρτα, ρίζες & λαχανικά.

Ζητήσαμε από chefs patrons να μας δώσουν συνταγές τους για πιάτα σπιτικά, αφιερωμένα στους αναγνώστες μας.

Καινούριας κοπής γευστικά σενάρια, λιτά και ευφυή, που σερβίρουν τα καφενεία νέας γενιάς, από τους Φάνη Μαϊκαντή και Γρηγόρη Χέλμη

Επιδόρπια και γλυκίσματα με τα καλούδια του φθινοπώρου, από τα χέρια της Εύας Μονοχάρη.

και με την έκδοση των 2,00€



και με την έκδοση των 2,00€



Διαβάστε στο

που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:

Η τελευταία μούσα του Τζόρτζιο Αρμάνι

Η κοντέσα που από influencer έγινε το αγαπημένο μοντέλο του Ιταλού σχεδιαστή ξεκινά το δικό της fashion brand

Από το «Maestro» σε ρόλο-έκπληξη

Αγαπήθηκε μέσα από τη σειρά του Παπακαλιάτη, όμως φέτος, περνάει στη μεγάλη οθόνη με έναν ρόλο ανατρεπτικό. Ο χαρακτήρας που θα υποδυθεί στην «Τελευταία Κλήση» θα ξυπνήσει επικίνδυνες μνήμες

«Αν δεν κινούμαι, δεν είμαι ευτυχισμένη»

Η σούπερ σταρ αποκαλύπτει πώς έκανε πραγματικότητα το μεγαλύτερο όνειρό της: να παίξει στο πρώτο της μιούζικαλ, το «Φιλί της Γυναίκας Αράχνης». Με τη βοήθεια του Μπεν Αφλεκ, μάλιστα

Επιστροφή στα charts με αέρα από Παρίσι

Η αποχή για χάρη της μητρότητας και το comeback στη μουσική με ανταπόκριση που ξεπερνά τις προσδοκίες

«Δεν επιτρέπω πλέον στους άλλους να μου λένε τι να κάνω»

Συνάντηση με τον φωτογράφο του «National Geographic» στην Αθήνα

Σύνολα-δηλώσεις αφοσίωσης στο στυλ & φροντίδα για λαμπερή επιδερμίδα

To

είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το

είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.

Το

, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή

και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.

Σφουγγάτο με στάκα, Φασουλόρυζο με ρέγγα & μυρωδικά, Χυλοπίτες χειροποίητες με καμένο βούτυρο, Πατσαβουρόπιτα με κατσικίσιο τυρί & λωτούς, Χάντρες με χόρτα εποχής & πορτοκάλι, Χοιρινό πρασοσέλινο κοκκινιστό λεμονάτο, Καλαμάρι με μανιτάρια και γιαούρτι, Πρασοντολμάδες με κιμά αυγολέμονο, Μοσχάρι κοκκινιστό με γίγαντες, Σπανακολαχανόρυζο με αχνιστό ψάρι, Πορτοκαλοσαλάτα με παντζάρια, Φθινοπωρινές ρίζες γιαχνί με ξινοτύρι, Γιαχνερά χόρτα με κυδώνια & κάστανα, Ζεστή σαλάτα κουνουπιδιού, Ξινόχοντρος με γλυκιά κολοκύθα & πράσινες ελιέςΚουνουπίδι με σάλτσα σόγιας – εσπρέσο, Χυλοπίτες τσουχτές, Τσιγαριαστά σέσκουλα με γαρίδες αχνιστές, Γίγαντες φούρνου με σπανάκι & ξινοτύρι, Κότσι αρνίσιο με χουνκιάρ μπεγεντί, Σαλάτα σπανακόπιτα, Κοκκινιστά κεφτεδάκια (Polpette al sugo), Τορτίγιες μπακαλιάρου με μαγιονέζα σκόρδου, Σνίτσελ ξιφία με ταρτάρ λαχανικών, Orecchiette με αντζούγιες & πεκορίνοΜοσχαρίσια συκωτάκια με ψητό λάχανο, Κάστανα στιφάδο με πορτοκάλι, Ρεβιθάδα λεμονάτη με λουκάνικο πετάλι & μπούκοβο, Πατάτες με αντζούγια & κρεμμυδοσαλάτα, Παντζάρια ψητά με πετιμέζι, μυρωδικά & τυρί γαλένι, Κεφτεδάκια χοιρινά πρασοσέλινο, Τυροσαλάτα με λευκό τυρί, σκόρδο & δυόσμο, Μπουρεκάκια tuna melt, Σαρδέλα ψητή με τραγανά ψίχουλα & μουστάρδα, Μπουκιές κοτόπουλο ασιατικό στιφάδοΣου με κρακελέ από καρύδια & κρέμα μανταρίνι-μασκαρπόνε, Κυδωνόπαστο με καρύδια, αρμπαρόριζα & πετιμέζι, Κέικ μελιού με ολόκληρα αχλάδια & αρωματικό σιρόπι, Καρυδάτα με σοκολάτα & πορτοκάλι, Κιουνεφέ με μήλα & καρύδια, Βουτυρένιες τάρτες με καρύδι & λωτό, Μους σοκολάτας με κόκκινο κρασί, κραμπλ καρύδι & ρόδιΤα μυστικά που έκρυβαν οι γονείς σε όλη τους τη ζωή, χτυπούν με τη βία του κεραυνού τα παιδιά τους. Όταν άγνωστες, οδυνηρές λεπτομέρειες γύρω από την ίδια τους την καταγωγή έρχονται στο φως, οι απόγονοι φτάνουν μερικές φορές να εύχονται να μην είχαν γεννηθεί ποτέ.Στο «Σκοτεινό παρελθόν», ένα από τα κορυφαία βιβλία του, ο Lee Child δικαιολογεί τη φήμη του ως γκραν μετρ του θρίλερ. Ο τρόπος που ο Child αναμιγνύει το παρόν με το παρελθόν είναι πραγματικά ένα σεμινάριο για το πώς μπορεί η αγωνία να κλιμακώνεται, σελίδα-σελίδα και να παρατείνεται ως το απίστευτο φινάλε του μυθιστορήματος. Ο πρωταγωνιστής στο «Σκοτεινό παρελθόν» είναι, φυσικά, ο αγαπημένος χαρακτήρας του Lee Child, ο περιπετειώδης και μοναχικός εξολοθρευτής μυστηρίων, ο απόστρατος ταγματάρχης της Στρατονομίας, Τζακ Ρίτσερ. Αυτή τη φορά, ο αναγνώστης συναντά τον Ρίτσερ καθ' οδόν, μιας και ο Ρίτσερ αποφασίζει να διασχίσει τις ΗΠΑ από την ανατολή προς τη δύση, αλλά με τον δικό του, ανορθόδοξο τρόπο του αυθεντικού πλάνητα: Κάνει οτοστόπ από το Μέιν, με τελικό προορισμό την Καλιφόρνια. Παρόλ' αυτά, δεν φτάνει πολύ μακριά. Σε έναν επαρχιακό δρόμο, χαμένη κάπου βαθιά μέσα στα δάση της Νέας Αγγλίας, αντικρίζει μια πινακίδα με το όνομα ενός μέρους που δεν είχε επισκεφθεί ποτέ στη ζωή του. Η μοίρα, ωστόσο, τον οδήγησε ερήμην του σε έναν μικρό οικισμό, τη γενέτειρα του πατέρα του. Ο Ρίτσερ αποφασίζει να μείνει εκεί αντί να συνεχίσει το ταξίδι του, προκειμένου να γνωρίσει την ιδιαίτερη πατρίδα του ανθρώπου που τον έφερε στον κόσμο. Ταυτόχρονα όμως, στην ίδια περιοχή, παθαίνει βλάβη το αυτοκίνητο ενός ζευγαριού νεαρών Καναδών, που είχαν ξεκινήσει από το βορρά προς το νότο, με τη φιλοδοξία να πουλήσουν όσο ακριβότερα γινόταν κάποια αλλόκοτα αντικείμενα -τον «θησαυρό» τους, όπως τον αποκαλούσαν. Καταλύουν σε ένα απομονωμένο μοτέλ, στη μέση του πουθενά, όπου όμως βρίσκονται στο επίκεντρο ενός τυφώνα από απρόοπτα, θανάσιμα επικίνδυνα γεγονότα. Η πορεία των νεαρών Καναδών θα διασταυρωθεί με αυτήν του Τζακ Ρίτσερ, ο οποίος ανακαλύπτει ότι ο πατέρας του δεν έζησε ποτέ στην υποτιθέμενη γενέτειρά του. Ο Ρίτσερ ξαφνικά πρέπει να σώσει άλλους -αλλά και να σωθεί ο ίδιος, από έναν τρομακτικό προσωπικό εφιάλτη, που ξυπνά και τον καταδιώκει.Διαβάστε στοπου κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:Η τελευταία μούσα του Τζόρτζιο ΑρμάνιΗ κοντέσα που από influencer έγινε το αγαπημένο μοντέλο του Ιταλού σχεδιαστή ξεκινά το δικό της fashion brandΑπό το «Maestro» σε ρόλο-έκπληξηΑγαπήθηκε μέσα από τη σειρά του Παπακαλιάτη, όμως φέτος, περνάει στη μεγάλη οθόνη με έναν ρόλο ανατρεπτικό. Ο χαρακτήρας που θα υποδυθεί στην «Τελευταία Κλήση» θα ξυπνήσει επικίνδυνες μνήμες«Αν δεν κινούμαι, δεν είμαι ευτυχισμένη»Η σούπερ σταρ αποκαλύπτει πώς έκανε πραγματικότητα το μεγαλύτερο όνειρό της: να παίξει στο πρώτο της μιούζικαλ, το «Φιλί της Γυναίκας Αράχνης». Με τη βοήθεια του Μπεν Αφλεκ, μάλισταΕπιστροφή στα charts με αέρα από ΠαρίσιΗ αποχή για χάρη της μητρότητας και το comeback στη μουσική με ανταπόκριση που ξεπερνά τις προσδοκίες«Δεν επιτρέπω πλέον στους άλλους να μου λένε τι να κάνω»Συνάντηση με τον φωτογράφο του «National Geographic» στην ΑθήναΣύνολα-δηλώσεις αφοσίωσης στο στυλ & φροντίδα για λαμπερή επιδερμίδαToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.