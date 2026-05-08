Δύο συλλήψεις για πορνογραφία ανηλίκων, είχαν εκατοντάδες αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά 43 σκληροί δίσκοι, 11 USB και δύο φορητοί υπολογιστές
Σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Broken Chain» προχώρησε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αποκαλύπτοντας κύκλωμα που αφορά σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ σε βάρος ακόμη τριών σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου.
Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από στοχευμένες ψηφιακές έρευνες και ανάλυση δεδομένων με εξειδικευμένα εργαλεία κυβερνοεγκληματολογίας. Σύμφωνα με τις Αρχές, εντοπίστηκαν στην Ελλάδα χρήστες που, μέσω συγκεκριμένων ηλεκτρονικών ιχνών, φέρονται να είχαν πρόσβαση και να προέβαιναν σε διαμοιρασμό αρχείων παράνομου περιεχομένου. Το υλικό αφορά, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
Η ταυτοποίηση των εμπλεκομένων πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών, οδηγώντας στον εντοπισμό των οικιακών συνδέσεων και των τόπων κατοικίας τους. Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση σε διάστημα τριών ημερών, από 5 έως 7 Μαΐου 2026, με έρευνες σε κατοικίες των υπόπτων. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά 43 σκληροί δίσκοι, 11 USB αποθηκευτικά μέσα και δύο φορητοί υπολογιστές.
Σε επιτόπιους ελέγχους ψηφιακών πειστηρίων που διενεργήθηκαν σε δύο από τους κατηγορούμενους εντοπίστηκε εκτεταμένο παράνομο υλικό, γεγονός που οδήγησε και στη σύλληψή τους. Τα κατασχεθέντα ψηφιακά μέσα έχουν σταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση και αξιολόγηση.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση, ενώ η δικογραφία για τα υπόλοιπα τρία εμπλεκόμενα πρόσωπα αναμένεται να διαβιβαστεί αρμοδίως.
