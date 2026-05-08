Συνελήφθη στα Καλύβια 65χρονος φυγόποινος για βιασμό και ασέλγεια σε ανήλικη
Ο 65χρονος προέβαινε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης από το 2010 έως το 2016  - Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 12 ετών

Στη σύλληψη ενός 65χρονου φυγόποινου, ο οποίος είχε καταδικαστεί για βιασμό και ασέλγεια σε βάρος ανήλικης εκμεταλλευόμενος τη φιλική σχέση που διατηρούσε με τους γονείς της, προχώρησαν αστυνομικοί, το απόγευμα της 28ης Απριλίου 2026, στην περιοχή των Καλυβίων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αρχών, ο κατηγορούμενος είχε αναπτύξει στενή φιλική σχέση με τους γονείς του παιδιού, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους, γεγονός που του επέτρεπε να επιβλέπει την ανήλικη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 65χρονος φέρεται να προέβαινε συστηματικά σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης κατά το χρονικό διάστημα από το 2010 έως το 2016.

Σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 12 ετών για τα αδικήματα του βιασμού κατ’ εξακολούθηση και της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση, σε βάρος παιδιού ηλικίας κάτω των 12 και 14 ετών.

Μετά τη σύλληψή του, ο 65χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για τις περαιτέρω διαδικασίες.
