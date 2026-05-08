Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια, 35χρονη εγκλωβίστηκε σε αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο
Eξετάζεται η διακομιδή της στο Νοσοκομείο ΚΑΤ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Μαΐου στην περιοχή της Νέας Λαμψάκου στην Εύβοια, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 35χρονη γυναίκα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος για άγνωστο λόγο, με αποτέλεσμα το Ι.Χ. να βγει εκτός δρόμου και να ντεραπάρει. Από τη σφοδρότητα του ατυχήματος η γυναίκα εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της τραυματισμένης οδηγού, ενώ στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 35χρονη έχει τραυματιστεί σοβαρά στο αριστερό της χέρι, με τους γιατρούς να καταβάλλουν προσπάθειες για να το σώσουν. Παράλληλα, εξετάζεται η διακομιδή της στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, προκειμένου να υποβληθεί σε εξειδικευμένη θεραπεία.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
