Σοβαρός τραυματισμός 45χρονης στη Θεσσαλονίκη: Λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όταν λύθηκε το χειρόφρενο αυτοκινήτου μιας 45χρονης γυναίκας και την παρέσυρε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα έγιναν λίγο πριν τις 16.00 όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, φαίνεται ότι λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της με αποτέλεσμα να κυλίσει και να την παρασύρει.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφεραν τη γυναίκα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κατάγματα στο σώμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες η 45χρονη δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Τροχαία Θεσσαλονίκης.
