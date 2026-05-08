Η ατυχία δεν σταματά για τον Αλφόνσο Ντέιβις: Υπέστη βαριά θλάση και υπάρχει κίνδυνος να χάσει το Μουντιάλ

Θλάση τρίτου βαθμού στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο υπέστη ο αρχηγός της Εθνικής Καναδά με αποτέλεσμα να χάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια της Μπάγερν ως το τέλος της σεζόν, ενώ είναι αμφίβολος και για το Μουντιάλ το οποίο συνδιοργανώνει η χώρα του