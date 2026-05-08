Η ατυχία δεν σταματά για τον Αλφόνσο Ντέιβις: Υπέστη βαριά θλάση και υπάρχει κίνδυνος να χάσει το Μουντιάλ
Θλάση τρίτου βαθμού στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο υπέστη ο αρχηγός της Εθνικής Καναδά με αποτέλεσμα να χάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια της Μπάγερν ως το τέλος της σεζόν, ενώ είναι αμφίβολος και για το Μουντιάλ το οποίο συνδιοργανώνει η χώρα του

Κακά... μαντάτα για την Μπάγερν Μονάχου.

Ο Αλφόνσο Ντέιβις τραυματίστηκε στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν και οι Βαυαροί θα στερηθούν τις υπηρεσίες του για τα επόμενα ματς της σεζόν, ενώ υπάρχει ανησυχία για τη συμμετοχή του στο επικείμενο Μουντιάλ με τη φανέλα του Καναδά.

Πιο συγκεκριμένα ο 25χρονος Καναδός διεθνής θα χάσει τις δύο τελευταίες αγωνιστικές της Bundesliga κόντρα σε Βόλφσμπουργκ και Κολωνία, καθώς και τον τελικό του Κυπέλλου απέναντι στην Στουτγάρδη.

Αναφορικά με το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, η Εθνική Καναδά κάνει ντεμπούτο στις 12 Ιουνίου κόντρα στη Βοσνία και ο μπακ της Μπάγερν θα κάνει «αγώνα δρόμου» για να είναι ετοιμοπόλεμος για το εθνικό αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα.

Ο Ντέιβις έχει ταλαιπωρηθεί από αλλεπάλληλους τραυματισμούς την τελευταία διετία, έχοντας χάσει αρκετά παιχνίδια. Τη φετινή σεζόν μετρά ένα γκολ και πέντε ασίστ σε 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την ομάδα του Κομπανί.

Με το εθνόσημο στο στήθος ο απολογισμός του είναι 15 γκολ και 18 ασίστ σε 58 αγώνες.

