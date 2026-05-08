Προφυλακιστέος ο 25χρονος που ξυλοκόπησε 17χρονο με αυτισμό στη Νέα Φιλαδέλφεια, «ντρέπομαι» είπε στην απολογία του
Ο 25χρονος στην απολογία του φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά τη σημερινή απολογία του ο 25χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού. Η επίθεση σημειώθηκε στις 2 Μαΐου σε πανηγύρι στην κεντρική πλατεία στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Αντίθετα, η σύντροφος του 25χρονου μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους.
Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 25χρονος στην απολογία του φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του.
«Ντρέπομαι γι' αυτό που έκανα. Ήταν τεράστιο λάθος μου. Δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τον θυμό και την ένταση στον καυγά. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Ζητάω συγνώμη. Δεν ήθελα να προκαλέσω κακό. Ντρέπομαι και σας δηλώνω ότι θα συμπαρασταθώ ηθικά, οικονομικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γιατί έχω κατανοήσει το λάθος μου», φέρεται να είπε ο κατηγορούμενος στον ανακριτή χωρίς όμως να καταφέρει να γλυτώσει την προφυλάκιση.
