Και τυπικά πρωθυπουργός της Βουλγαρίας ο Ράντεφ, μετά τη σαρωτική νίκη στις εκλογές

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ ορκίστηκε σήμερα Παρασκευή νέος πρωθυπουργός της χώρας, λίγες ημέρες έπειτα από τη σαρωτική νίκη του που φαίνεται ότι τερμάτισε μια μακροχρόνια διάσπαση στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.Το νεοσύστατο κόμμα του Ράντεφ, η «Προοδευτική Βουλγαρία», εξασφάλισε στις εκλογές της 19ης Απριλίου την πρώτη απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία από το 1997, βάζοντας τέλος σε χρόνια ασταθών συνασπισμών και επαναληπτικών εκλογών.Το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε την Πέμπτη τον διορισμό του ως πρωθυπουργού και επικύρωσε τη σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου του.Ο πρώην πρόεδρος και διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας έκανε εκστρατεία εκμεταλλευόμενος την οργή που στρεφόταν κατά του πολιτικού κατεστημένου της χώρας, κατηγορώντας τα παραδοσιακά κόμματα για χρόνια διαφθοράς, αστάθειας και παρασκηνιακών συμφωνιών. Μετά από πέντε χρόνια εναλλασσόμενων συνασπισμών και οκτώ εκλογών, το κίνημα «Προοδευτική Βουλγαρία» του Ραντέφ συνέτριψε την παλιά πολιτική φρουρά της χώρας.Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συνεχάρη τον Ράντεφ την Παρασκευή το πρωί, γράφοντας στο X ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «ένα ισχυρό πρόγραμμα εργασίας» που πρέπει να υλοποιήσει από κοινού, συμπεριλαμβανομένων των τομέων «ασφάλειας και άμυνας», «ανταγωνιστικότητας» και «ενεργειακής ανεξαρτησίας».Κατά την παρουσίαση του υπουργικού συμβουλίου του την Πέμπτη, ο Ραντέφ παρουσίασε τις προτεραιότητές του στην εξουσία. Είπε ότι η άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης θα είναι η αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης των τιμών, παράλληλα με τη δικαστική μεταρρύθμιση, τη δημοσιονομική πειθαρχία και την επιτάχυνση της χρήσης των κονδυλίων ανάκαμψης της ΕΕ πριν από τη λήξη των βασικών προθεσμιών.