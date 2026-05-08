Ελεύθεροι με όρους οι δύο νεαροί στη Θεσσαλονίκη που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών με online παραγγελίες και QR codes
Στους «πελάτες» δινόταν η δυνατότητα να σκανάρουν συγκεκριμένα σήματα QR code, τα οποία είναι κολλημένα σε διάφορα σημεία της πόλης και επικοινωνούσαν με τους διακινητές για τις παραγγελίες
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά την απολογία τους στον ανακριτή, οι δύο φοιτητές που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και QR codes.
Πρόκειται για έναν 19χρονο και έναν 21χρονο οι οποίοι διώκονται διακίνηση ναρκωτικών. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση, αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις απολογίες τους αρνήθηκαν την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών που τους αποδίδεται και υποστήριξαν ότι δεν χρησιμοποίησαν εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης ή άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον, αρνήθηκαν ότι τοποθέτησαν τα αυτοκόλλητα με τα QR codes που εντοπίστηκαν από τις αστυνομικές Αρχές σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, οι δύο νεαροί, επικοινωνούσαν μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης με υποψήφιους αγοραστές, παρέχοντας την δυνατότητα για ηλεκτρονική πληρωμή με ανώνυμο τρόπο (π.χ. κρυπτονομίσματα) και δίνοντας οδηγίες για τον τόπο εναπόθεσης των ναρκωτικών ουσιών.
Επιπλέον, αποδείχτηκαν ιδιαίτερα ευρηματικοί καθώς δινόταν η δυνατότητα στους «πελάτες» να σκανάρουν συγκεκριμένα σήματα QR code, τα οποία είναι κολλημένα σε διάφορα σημεία της πόλης και παραπέμπουν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι πλατφόρμας επικοινωνιών με συγκεκριμένους διαχειριστές – διακινητές, όπου γίνονται παραγγελίες ναρκωτικών ουσιών.
Κατά τη σύλληψή τους, στην κατοχή τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων επτά συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 107,09 γραμμαρίων, 48 διαφημιστικά τυπωμένα σήματα, που έφεραν τον αναφερόμενο κωδικό QR, ζυγαριές, το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ και τρεις full face κουκούλες.
