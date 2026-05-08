Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά στο Ηράκλειο, κατασχέθηκε πάνω από μισό κιλό κάνναβης
Αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 38χρονης και 49χρονου

Στη σύλληψη μίας 38χρονης και ενός 49χρονου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν, σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε μετά από αξιοποίηση στοιχείων σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από την 38χρονη. Κατά τη διάρκεια ερευνών σε σπίτια της γυναίκας, χθες το μεσημέρι, Πέμπτη 7 Μαϊου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες που περιείχαν ποσότητες κάνναβης συνολικού βάρους 565 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες και ένα κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, μέσα σε ένα από τα σπίτια εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 49χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 20 γραμμάρια κάνναβης. Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
