Από την Τεχνητή Νοημοσύνη έως το Διάστημα: Το ΑΠΘ διοργανώνει το μεγαλύτερο φόρουμ καινοτομίας της χρονιάς
Ένα πολυήμερο φόρουμ καινοτομίας με διεθνή προσανατολισμό, επιστημονικές, τεχνολογικές και πολιτιστικές δράσεις, το Aristotle Innovation Forum (AIF) διοργανώνει από τις 17 έως τις 23 Μαΐου 2026, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, φιλοδοξώντας να αναδείξει τη σύνδεση της γνώσης με την κοινωνία και την οικονομία.
Το Aristotle Innovation Forum παρουσιάστηκε σήμερα, 8 Μαϊου 2026, ως μια νέα ετήσια πρωτοβουλία του Αριστοτελείου, που λειτουργεί ως «ομπρέλα ακαδημαϊκής καινοτομίας», με στόχο να καταστήσει τη Θεσσαλονίκη σημείο αναφοράς για την έρευνα, την εκπαίδευση, την τεχνολογία και τον πολιτισμό σε διεθνές επίπεδο.
Θα συμμετάσχουν τουλάχιστον 350 ακαδημαϊκοί, 70 εκπρόσωποι της πολιτικής, κοινωνικής και δημόσιας ζωής, εκπρόσωποι 16 ελληνικών πανεπιστημίων, φοιτητικές ομάδες, spin-offs startups.
Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, δήλωσε, «Το Aristotle Innovation Forum έχει ως στόχο, μέσω του Πανεπιστημίου, να μετατρέψει τη γνώση σε πραγματική δύναμη για την κοινωνία και την οικονομία. Ένας μεγάλος φορέας, με την πολυθεματικότητα και τις δυνατότητές του, όπως είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία για τη χώρα, προκειμένου να θεμελιώσει έναν θεσμό που ευελπιστούμε να αποτελέσει ετήσιο σημείο αναφοράς όχι μόνο για το Πανεπιστήμιο, αλλά και για ολόκληρο το οικοσύστημα της καινοτομίας, στο οποίο συμμετέχουν όλοι όσοι λαμβάνουν μέρος στο φόρουμ και δραστηριοποιούνται σε αυτό που σήμερα αποτελεί ήδη παρόν και όχι μέλλον. Για εμάς, η καινοτομία είναι ήδη εδώ και αυτό γίνεται εμφανές καθημερινά μέσα από τους ταχύτατους ρυθμούς με τους οποίους η τεχνολογία, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η ψηφιοποίηση μετασχηματίζουν τα πάντα - από την αγροτική παραγωγή και τον τουρισμό έως την εκπαίδευση και τη διοίκηση. Όταν μιλάμε για καινοτομία, δεν αναφερόμαστε μόνο στην επιχειρηματικότητα ή αποκλειστικά στην έρευνα. Μιλάμε για βέλτιστες πρακτικές, για ανθρωπισμό, για τέχνες, για γράμματα, για οτιδήποτε διαμορφώνει ουσιαστικά τις συνθήκες του σήμερα και όχι απλώς της αυριανής ημέρας. Σε αυτό το πλαίσιο, ετοιμάσαμε ένα πρόγραμμα πραγματικά εντυπωσιακό».
Στο φόρουμ θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 350 ομιλητές από την ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και 50 έως 70 εκπρόσωποι της πολιτικής, κοινωνικής και δημόσιας ζωής. Παράλληλα, 16 ελληνικά πανεπιστήμια θα παρουσιάσουν δικό τους θεματικό πρόγραμμα, ενώ σημαντική θα είναι η παρουσία φοιτητικών ομάδων, spin-offs και startups.
Η διοργάνωση πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, εθελοντές και φοιτητές. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Διά Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης.
Το AIF τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, με τη στήριξη των Υπουργείων Εξωτερικών και Παιδείας, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ στρατηγικός εταίρος είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεταξύ των μεγάλων χορηγών περιλαμβάνονται η ΔΕΗ και η Τράπεζα Πειραιώς.
Στον τομέα της υγείας θα παρουσιαστούν εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική, ζητήματα γενετικής και ψηφιακής υγείας, αλλά και δράσεις παιδιατρικής έρευνας. Στην τεχνολογία και την επιστήμη, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν, μεταξύ άλλων, στην κυβερνοασφάλεια, τη νανοτεχνολογία, την ενέργεια, την άμυνα, τα νομικά ζητήματα της ΤΝ και τις επιπτώσεις των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, όπως το ChatGPT.
Το πρόγραμμα του Aristotle Innovation ForumΚεντρικός χώρος των εκδηλώσεων θα είναι το Περίπτερο 15 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με θεματικό άξονα «Από τον Αριστοτέλη στο AI», ενώ δράσεις θα πραγματοποιηθούν, επίσης, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στην Παλαιά Φιλοσοφική Σχολή, στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου, στην Πλατεία Χημείου στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στο Ολύμπιον, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και σε άλλα σημεία της πόλης.
Από την τεχνητή νοημοσύνη έως τη διαστημική εξερεύνησηΤο πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικές που εκτείνονται από την ιατρική και την τεχνητή νοημοσύνη έως τη φιλοσοφία, την εκπαίδευση και την τέχνη.
Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχουν οι δράσεις για τη διαστημική εξερεύνηση, με τη συμμετοχή της πρώην αστροναύτη της NASA Dr. Bonnie Dunbar και της Καναδής αστροναύτη Julie Payette.
Εκπαίδευση, φιλοσοφία και κοινωνίαΣτο πεδίο της ανώτατης εκπαίδευσης θα συζητηθούν ζητήματα, όπως το brain circulation, οι διεθνείς πανεπιστημιακές συνεργασίες και τα κοινά προγράμματα σπουδών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η συνάντηση, με θέμα «Universities in the Digital Age».
Πολιτιστικές δράσεις και φοιτητική συμμετοχήΤο πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσης, πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων και παράλληλων δράσεων, όπως προϊστορική μαγειρική, προβολές ντοκιμαντέρ, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και συναυλίες.
