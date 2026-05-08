Ανάκληση των αδειών παραμονής για τους δύο Αιγύπτιους που κατηγορούνται για τα επεισόδια στη Σύμη
Οι δύο αλλοδαποί κρίθηκαν επικίνδυνοι για τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια
Σε ανάκληση της απόφασης έγκρισης μετάκλησης και απασχόλησης των δύο Αιγυπτίων που κατηγορούνται για τις ασελγείς επιθέσεις στη Σύμη προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από κατεπείγουσα έρευνα που ζήτησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης, οι δύο αλλοδαποί κρίθηκαν επικίνδυνοι για τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια και για τον λόγο αυτό ανακλήθηκε το καθεστώς νομιμότητάς τους.
Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για διαδικασία που εφαρμόζεται όταν αλλοδαποί εμπλέκονται σε υποθέσεις που θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.
Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Μετανάστευσης είχε δώσει εντολή να εξεταστεί η άρση του καθεστώτος νομιμότητας για τους αλλοδαπούς μετά το περιστατικό στη Σύμη.
Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 1ης Μαΐου 2026, περίπου στις 2, στον Αιγιαλό της Σύμης, κοντά σε κατάστημα εστίασης, όπου βρισκόταν παρέα τεσσάρων ανηλίκων. Τότε ένας 27χρονος Αιγύπτιος φέρεται να προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα εις βάρος τους. Οι ανήλικοι, όπως κατέθεσαν, απομακρύνθηκαν έντρομοι από το σημείο, ενώ υποστηρίζουν ότι ο κατηγορούμενος τους ακολούθησε. Τελικά κατέφυγαν σε κατάστημα που ανήκει στον πατέρα ενός εκ των παιδιών, όπου και παρέμειναν μέχρι να αισθανθούν ασφαλείς.
Ο 27χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου το πρωί της Κυριακής 3 Μαΐου 2026 και εκ νέου σήμερα, οπότε αποφασίστηκε η αναβολή της υπόθεσης.
