Φοινικούντα: Βίντεο από την πρώτη απόπειρα κατά του 68χρονου - Ο συνεργός, κρατώντας αεροβόλο, κυνηγά τον ιδιοκτήτη στο κάμπινγκ

Βίντεο που καταγράφει την πρώτη επίθεση στον 68χρονο ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοικούντα της Μεσσηνίας, λίγες ημέρες πριν δολοφονηθεί μέσα στην επιχείρησή του, ήλθε στη δημοσιότητα.Στο οπτικό υλικό που μετέδωσε το Mega φαίνεται ο φερόμενος ως συνεργός να επιτίθεται στον 68χρονο, προσπαθώντας να τον ληστέψει.Ο συνεργός φαίνεται να τον κυνηγά και να τον πυροβολεί με αεροβόλο όπλο.Ο 68χρονος προσπαθεί να ξεφύγει και πηγαίνει στο αυτοκίνητό του, αλλά τον ακολουθεί ο δράστης. Για περίπου 1 λεπτό βλέπουμε τον συνεργό να κυνηγά τον ιδιοκτήτη του κάμπιγκ που τελικά κατάφερε να γλιτώσει.Ο δράστης έφυγε με μοτοσικλέτα που άφησε σε ερημικό σημείο.Η έρευνα συνεχίζεται ενώ φως αναμένεται να ρίξουν τα στοιχεία από την άρση του απορρήτου των συνομιλιών.