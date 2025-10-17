Φοινικούντα: «Μου είπε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό από τη διαθήκη πηγαίνει στον επιστάτη, στα 30 εκατ. ευρώ η περιουσία του» - Η κατάθεση της ανιψιάς του 68χρονου
Φοινικούντα: «Μου είπε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό από τη διαθήκη πηγαίνει στον επιστάτη, στα 30 εκατ. ευρώ η περιουσία του» - Η κατάθεση της ανιψιάς του 68χρονου
Η γυναίκα περιέγραψε στους αστυνομικούς την επιτυχημένη επαγγελματική πορεία του θείου της και σκιαγράφησε τον χαρακτήρα του - Τον χαρακτήρισε «απόλυτο» και «αυταρχικό» που «δεν σήκωνε μύγα στο σπαθί του»
Αποκαλυπτική είναι η κατάθεση της ανιψιάς του 68χρονου που δολοφονήθηκε μαζί με τον επιστάτη του στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Η γυναίκα περιέγραψε στους αστυνομικούς την επιτυχημένη επαγγελματική πορεία του θείου της και σκιαγράφησε τον χαρακτήρα του λέγοντας πως πριν από κάποια χρόνια ο τελευταίος είχε κατηγορήσει τον ανιψιό του για κλοπή. Μετά βέβαια, όπως πρόσθεσε, οι σχέσεις τους εξομαλύνθηκαν.
«Είμαι ανιψιά του θύματος. Πιο συγκεκριμένα, είμαι κόρη της αδερφής του και ήρθα σήμερα εδώ για να σας πω ότι γνωρίζω για τον θείο μου και τη ζωή του, γιατί θέλω να πιαστούν, όσο πιο σύντομα γίνεται, οι άνθρωποι που του έκαναν αυτό το κακό. Από τότε που γεννήθηκα όλα μου τα καλοκαίρια τα περνούσα στη Φοινικούντα, μαζί με τον θείο μου. Στα 18 μου έφυγα από εδώ και πήγα στην Αθήνα για να δουλέψω σε τράπεζα. Έκανα οικογένεια και κάθε καλοκαίρι συνέχιζα να επισκέπτομαι για διακοπές Φοινικούντα και να μένω στο σπίτι του θείου μου του Κώστα», είπε η γυναίκα στην κατάθεσή της σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr.
Στη συνέχεια περιέγραψε στους αστυνομικούς πως είχε συζητήσει με τον θείο της για να κάνει ανακαίνιση σε σπίτι ενώ χαρακτήρισε τον θείο της «απόλυτο» και «αυταρχικό» που «δεν σήκωνε μύγα στο σπαθί του» και «κρατούσε το ταμείο και έκανε κουμάντο»:
«(...) Τα τελευταία τρία χρόνια έρχομαι και μένω στο πατρικό της μητέρας μου, που είναι πατρικό και του θείου μου του Κώστα και έχω μεταφέρει και κάποια πράγματα μου από την Αθήνα στο σπίτι αυτό. (...) Τον τελευταίο χρόνο έρχομαι πολύ πιο συχνά, για να καταλάβετε είμαι εδώ σχεδόν μόνιμα. Κάποια στιγμή λοιπόν συζήτησα με τον θείο μου, με τον οποίο είχα άριστες σχέσεις, με αγαπούσε σαν κόρη του και εγώ σαν πατέρα μου, την επιθυμία μου να κάνω μία ανακαίνιση στο σπίτι το οποίο μου είχε παραχωρήσει με προσύμφωνο ο Τ. Δ. ανιψιός του θείου μου κατόπιν προτροπής του. Ότι έλεγε ο θείος μου γινόταν. Ήταν απόλυτος και αυταρχικός και δεν σήκωνε μύγα στο σπαθί του. Αυτός κρατούσε το ταμείο και έκανε κουμάντο. Όταν λοιπόν εγώ του είπα για την ανακαίνιση που ήθελα να κάνω, τον Ιούλιο που μας πέρασε, αυτός μου είπε “με έχεις τρελάνει, παράτα με” και εγώ του απάντησα, πως, αν συνέχιζε αυτή τη συμπεριφορά, εγώ θα έπαιρνα τα πράγματά μου και θα έφευγα. Ακόμα του είπα να διώξει τον γιο μου από το κάμπινγκ, όπου κάθε καλοκαίρι δούλευε για τον θείο μου τον Κώστα και εκείνος του έδινε κάποια χρήματα. Μόλις του είπα αυτό μου έκλεισε το τηλέφωνο. Ήταν η μόνη φορά που τσακωθήκαμε πραγματικά».
Στη συνέχεια, αναφερόμενη στον θείο της, περιέγραψε: «Ο θείος μου ξεκίνησε χωρίς να έχει λεφτά και έφθασε σήμερα να έχει περιουσία που αξίζει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. (...) Ήταν πολύ ιδιόρρυθμος και επειδή ήθελε πάντα να γίνεται το δικό του, όσοι εξαρτιόνταν από αυτόν, έπρεπε να του κάνουν όλα τα χατίρια, γιατί αν δεν τα έκαναν, μπορούσε να τους αφήσει χωρίς φαγητό. (...) Ο μόνος άνθρωπος που άντεχε να στέκεται δίπλα στον θείο μου ήταν ο φίλος του και βοηθός του ο Β., ο οποίος και αυτός έχασε τη ζωή του. (...) Του είχε τρομερή αδυναμία. Πέθαινε για αυτόν και τον ζούσε, τον έντυνε με ακριβά ρούχα, του έχει αγοράσει Mercedes και από όσο μου είχε πει ο θείος μου το μεγαλύτερο ποσοστό από τη διαθήκη του θα πήγαινε στον Β. Ο Β. δεν είχε καλή σχέση με τον Τ. Δ. ανιψιό του θείου μου χωρίς όμως να ξέρω τον λόγο και όταν ρωτούσα τον θείο μου, αν ήταν για τα κληρονομικά, μου έλεγε όχι. Ο Β. είχε τρελή αδυναμία στον θείο μου, το ίδιο και ο θείος μου στον Β.
Σχετικά με τη σχέση του θείου της με τον ανιψιό του που ήταν παρών στο έγκλημα ανέφερε: «(...) Σχετικά με τη σχέση του θείου μου με τον ανιψιό του Τ.Δ. που με ρωτάτε, τώρα τελευταία ήταν πολύ καλή. Πριν όμως από τέσσερα περίπου χρόνια έγινε μία κλοπή περίπου 20.000 ευρώ στο σπίτι που μου είχε παραχωρήσει για τις καλοκαιρινές μου διακοπές του 2017, για ενάμιση μήνα, για να μείνω και ενώ έλειπα για 10 μέρες στην Αθήνα, έγινε αυτή η κλοπή. Ο θείος μου τότε κατηγορούσε συνέχεια τον Τ.Δ ότι είχε σχέση με αυτή την κλοπή και μάλιστα μου είχε πει ότι θα φτιάξει γράμματα στα οποία θα έγραφε ότι, αν πάθαινε κάτι, θα θεωρούσε υπεύθυνο τον ανιψιό του Τ.Δ. Τον φοβόταν πολύ τον Τ. Δ., γιατί σε περίπτωση που πάθαινε κάτι, ο Τ.Δ. θα έπαιρνε τη μερίδα του λέοντος από την περιουσία. Παρ’ όλα αυτά όμως τα τελευταία δύο τρία χρόνια οι δυό τους, είχαν έρθει ξανά κοντά».
«Περιουσία που αξίζει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ»
