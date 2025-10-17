Φοινικούντα: «Μου είπε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό από τη διαθήκη πηγαίνει στον επιστάτη, στα 30 εκατ. ευρώ η περιουσία του» - Η κατάθεση της ανιψιάς του 68χρονου