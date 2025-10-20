Η Μεγάλη του Γένους Σχολή διαψεύδει τα περί «λουκέτου» και «παύσης λειτουργίας» της

Η προσωρινή μεταστέγαση γίνεται για έργα ενίσχυσης της στατικότητας

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Κλείσιμο

Ανακριβή και εσφαλμένα χαρακτηρίζει η, τα δημοσιεύματα περί κλεισίματος της σχολής, μετά και την ανακοίνωση της μετακόμισης, λόγω των έργων που γίνονται για την ενίσχυση της στατικότητας του κτιρίου.Σε ανακοίνωσή της, η σχολή υποστηρίζει ότι το θέμα της προσωρινής μεταστέγασης παρουσιάστηκε από ορισμένα μέσα «με υπερβολές ή ανακρίβειες, επιχειρώντας ενδεχομένως την εκμετάλλευση ενός καθαρά τεχνικού ζητήματος».«Οποιαδήποτε αναφορά περίδεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα» τονίζει σε ανακοίνωσή της η διεύθυνση. Όπως αναφέρει, η«συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της, πιστή στην αποστολή και την ιστορική της κληρονομιά».«Η Μεγάλη του Γένους Σχολή ουδέποτε επεδίωξε, ούτε επιτρέπει να χρησιμοποιείται το όνομά της για άλλους σκοπούς» υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση.Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι «η προσωρινή μεταστέγαση αποτελεί ένδειξη ευθύνης και σεβασμού προς τους μαθητές και τους λειτουργούς της και όχι διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας».Τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεται η διεύθυνση της Μεγάλης του Γένους Σχολής είδαν το φως της δημοσιότητας μετά τη γνωστοποίηση, τον περασμένο μήνα, ότι το ιστορικό αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα, με αδιάλειπτη προσφορά 571 ετών στην ελληνική Παιδεία, θα μετεγκατασταθεί προσωρινά, επειδή το κτήριο του 19ου αιώνα στο οποίο στεγάζεται στοπρέπει να γίνουν έργα ενίσχυσης της στατικότητάς του, έναντι ενός σεισμού που ενδεχομένως θα πλήξει τηνΠατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή στεγάζεται σε ένα εντυπωσιακό κτίριο από κόκκινο τούβλο, που βρίσκεται πάνω από τονΗ κατασκευή της έγινε τη διετία 1881-1883 σε μία έκταση που παλαιότερα ανήκε στονσε σχέδια του αρχιτέκτοναΕίναι το αρχαιότερο σε λειτουργία ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ιδρύθηκε μετά την Άλωση τηςαπό τοντο 1454, ως συνέχεια της Οικουμενικής Πατριαρχικής Σχολής που ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο.«Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας και τα οποία παρουσιάζουν με ανακρίβεια, σε ορισμένες περιπτώσεις δε και εσφαλμένα, την κατάσταση της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, κρίνουμε σκόπιμο να παρέχουμε υπεύθυνη και ουσιαστική ενημέρωση προς την Ομογένεια, τους αποφοίτους και όλους όσοι ενδιαφέρονται για το ιστορικό αυτό Ίδρυμα.»Η Σχολή, υπό την επίβλεψη και με την οικονομική ενίσχυση του υπουργείου Παιδείας της Τουρκίας, προέβη σε μελέτες σχετικά με τη στατικότητα του ιστορικού κτιρίου της. Το πόρισμα των μελετών κατέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της στατικότητας, ώστε να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού. Οι απαιτούμενες εργασίες, λόγω της φύσης τους, δεν μπορούν να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του Σχολείου. Για το λόγο αυτό, έχει κριθεί απαραίτητη η προσωρινή μεταστέγαση σε κτίριο που πληροί πλήρως τις σύγχρονες προδιαγραφές αντισεισμικότητας και καταλληλότητας.»Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε αναφορά περί "λουκέτου', "εκκένωσης" ή "παύσης λειτουργίας" δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η Σχολή συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της, πιστή στην αποστολή και την ιστορική της κληρονομιά. Η προσωρινή μεταστέγαση αποτελεί ένδειξη ευθύνης και σεβασμού προς τους μαθητές και τους λειτουργούς της και όχι διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.»Με λύπη διαπιστώνουμε ότι ορισμένα μέσα ενημέρωσης επιλέγουν να παρουσιάζουν το θέμα με υπερβολές ή ανακρίβειες, επιχειρώντας ενδεχομένως την εκμετάλλευση ενός καθαρά τεχνικού ζητήματος. Η Μεγάλη του Γένους Σχολή ουδέποτε επεδίωξε, ούτε επιτρέπει να χρησιμοποιείται το όνομά της για άλλους σκοπούς.»Υπενθυμίζεται ότι η μοναδική έγκυρη πηγή πληροφόρησης σχετικά με θέματα της Σχολής είναι η Διεύθυνση και η Σχολική Εφορεία. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα με αποτέλεσμα να πληγεί το κύρος και η ιστορική αποστολή του Ιδρύματος.