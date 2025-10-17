Εδώ και 45 χρόνια, η ΜΕΓΑ αποτελεί κομμάτι των πιο αληθινών, των πιο δυνατών και πιο “Sensitive” στιγμών της ζωής μας.
Βίντεο: Στα ροζ «ντύθηκε» η πλατεία Κοτζιά για τον καρκίνο του μαστού
Βίντεο: Στα ροζ «ντύθηκε» η πλατεία Κοτζιά για τον καρκίνο του μαστού
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
Στέλνοντας μήνυμα για την αξία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, στο πλαίσιο του μήνα ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, η πλατεία Κοτζιά και το σιντριβάνι της φωταγωγήθηκαν με ροζ χρώμα.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές. Η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα», δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.
Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Αθηναίων έχει ενεργοποιήσει ένα ευρύ δίκτυο δωρεάν δράσεων για τις γυναίκες. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, κινητός μαστογράφος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας θα βρίσκεται στην πλατεία Κοτζιά για να προσφέρει δωρεάν εξετάσεις σε γυναίκες από ευάλωτες ομάδες, όπως από τη Δομή Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο της Ριτσώνας.
Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, πραγματοποιούνται δωρεάν μαστογραφικοί και γυναικολογικοί έλεγχοι στα Πολυδύναμα Δημοτικά Ιατρεία, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι».
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές. Η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα», δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.
Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Αθηναίων έχει ενεργοποιήσει ένα ευρύ δίκτυο δωρεάν δράσεων για τις γυναίκες. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, κινητός μαστογράφος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας θα βρίσκεται στην πλατεία Κοτζιά για να προσφέρει δωρεάν εξετάσεις σε γυναίκες από ευάλωτες ομάδες, όπως από τη Δομή Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο της Ριτσώνας.
Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, πραγματοποιούνται δωρεάν μαστογραφικοί και γυναικολογικοί έλεγχοι στα Πολυδύναμα Δημοτικά Ιατρεία, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι».
Ειδήσεις σήμερα:
Μπορούμε να τελειώσουμε τον πόλεμο χωρίς τους Tomahawk, είπε ο Τραμπ - «Εμείς επιθυμούμε ειρήνη, ο Πούτιν όχι» απάντησε ο Ζελένσκι
Τραυματίστηκε σοβαρά ο Παπαγιάννης στο παιχνίδι της Εφές με τον Παναθηναϊκό και αποχώρησε κλαίγοντας πάνω σε φορείο - Βίντεο
Φάνης Λαμπρόπουλος: Έχασα 20 κιλά, έκανα εξετάσεις αίματος και είχα ίδιες τιμές με τον πατέρα μου
Μπορούμε να τελειώσουμε τον πόλεμο χωρίς τους Tomahawk, είπε ο Τραμπ - «Εμείς επιθυμούμε ειρήνη, ο Πούτιν όχι» απάντησε ο Ζελένσκι
Τραυματίστηκε σοβαρά ο Παπαγιάννης στο παιχνίδι της Εφές με τον Παναθηναϊκό και αποχώρησε κλαίγοντας πάνω σε φορείο - Βίντεο
Φάνης Λαμπρόπουλος: Έχασα 20 κιλά, έκανα εξετάσεις αίματος και είχα ίδιες τιμές με τον πατέρα μου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα