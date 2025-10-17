Προσλήψεις 150 ατόμων στο Πυροσβεστικό Σώμα
ΕΛΛΑΔΑ
Πυροσβεστική Αιτήσεις Προσλήψεις

Προσλήψεις 150 ατόμων στο Πυροσβεστικό Σώμα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την προκήρυξη του διαγωνισμού και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος

Προσλήψεις 150 ατόμων στο Πυροσβεστικό Σώμα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στην πρόσληψη 150 ατόμων ως Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων προχωρά το Πυροσβεστικό Σώμα καθώς δημοσιεύθηκε σήμερα σχετική προκήρυξη. Όπως ανακοινώθηκε η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη 150 ιδιωτών επί θητεία (Π.Ε.Θ.), με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου επταετούς θητείας.

Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα τοποθετηθούν σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Σταθμούς και Κλιμάκια των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής (ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής), συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση του επιχειρησιακού δυναμικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Όπως τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης «η προκήρυξη αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο της εφαρμογής του πρόσφατα ψηφισθέντος Νόμου: ‘'Πλαίσιο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας: Διατάξεις για την Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα''».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την προκήρυξη του διαγωνισμού και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του

Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος

Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης