Ηράκλειο: Κάτοικοι προσφεύγουν στο ΣτΕ για τα ραδιοβοηθήματα του νέου αεροδρομίου πάνω σε μινωικά ευρήματα
Οι κάτοικοι ζητούν να ακυρωθούν οι αποφάσεις ως αντισυνταγματικές και παράνομες
Ως αντισυνταγματικές και παράνομες να ακυρωθούν οι αποφάσεις με τις οποίες εγκρίθηκε η προμελέτη εγκατάστασης ραδιοβοηθημάτων του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου και παράλληλα προβλέφθηκε η προστασία, συντήρηση και ανάδειξη των αρχαίων επιβλητικών μινωικών ευρημάτων που αποκαλύφθηκαν στην κορυφή του λόφου «Παπούρα», ζητάνε από το Συμβούλιο της Επικρατείας 32 κάτοικοι του Ηρακλείου Κρήτης και ένας Πολιτιστικός Σύλλογος.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο των προσφευγόντων καθηγητή της Νομικής Σχολής Παναγιώτη Λαζαράτο, με τις προσβαλλόμενες αποφάσεις «καταλείπονται μεγάλα κενά στην προστασία των σημαντικών αυτών μνημείων, με κίνδυνο την άμεση και έμμεση βλάβης τους».
Όπως επισημαίνεται στον εν λόγω «λόφο όπου ανασκάπτεται το μοναδικό μινωικό μνημείο της Παπούρας υπάρχουν και αρχαία κατάλοιπα γνωστά στο ΥΠΠΟ πριν από την κατασκευή του νέου αερολιμένα Ηρακλείου και συγκεκριμένα το λατρευτικό σπήλαιο Αφέντης Χριστός με ίχνη λατρευτικής χρήσεως από τα μινωικά χρόνια έως το Μεσαίωνα και μινωικό κτήριο στη θέση Κόρες».
Σύμφωνα με τις δυο αιτήσεις ακύρωσης οι προσβαλλόμενες αποφάσεις είναι αντίθετες στο άρθρο 24 του Συντάγματος που προβλέπει την υποχρέωση του κράτους να προστατεύει το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, όπως είναι οι αρχαιολογικοί χώροι και η πολιτιστική κληρονομιά, αλλά είναι και αντίθετη στο νόμο 4858/2021 για την προστασία των αρχαιοτήτων.
Ειδικότερα, επισημαίνεται στις αιτήσεις ακύρωσης ότι «το άρθρο 10 παρ. 1 και 3 του ν. 4858/2021, εξειδικεύοντας τις επιταγές του άρθρου 24 παρ. 1 και 6 του Συντάγματος, απαγορεύει πλήρως την εκτέλεση ενεργειών επί και πλησίον ακίνητων μνημείων οι οποίες είναι δυνατό να επιφέρουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της μορφής τους».
Σε άλλο σημείο των αιτήσεων ακυρώσεως, υποστηρίζεται ότι παραβιάζεται η περιβαλλοντική και αρχαιολογική νομοθεσία, καθώς η προσβαλλόμενη απόφαση, πλέον του ότι έχει πλημμελή αιτιολογία, επιτρέπει την τοποθέτηση των ραδιοβοηθημάτων επί του μνημείου (και όχι απλά πλησίον) κάτι που θα προκαλέσει βλάβη στο μνημείο του λόφου «Παπούρα».
Τέλος, προστίθεται ότι παραλείφθηκε η εξέταση εναλλακτικών λύσεων, παρά το γεγονός ότι αυτό προβλέπεται τόσο από το Σύνταγμα όσο και τη νομοθεσία.
Τι αναφέρεται στις δύο αιτήσεις ακύρωσης
Ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango που είχε πέσει από ύψος 150 μέτρων: Έρευνα για ανθρωποκτονία με ύποπτο τον γιο του
Ο «εκτελεστής της Ανδραβίδας» που ξεκλήρισε μία οικογένεια για λίγα ενοίκια το 2022 πάει την υπόθεση στο Εφετείο
Reuters: Πώς ο Άσαντ μετέφερε νύχτα 60.000 - 80.000 σορούς θυμάτων του σε μυστική τοποθεσία από μαζικούς τάφους στη Δαμασκό
