Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Αττική Οδό - Αυξημένη κίνηση και στον Κηφισό

Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας το απόγευμα της Πέμπτης (16/10), καθώς αυξημένη είναι η κίνηση σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τα 20 λεπτά στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο οι καθυστερήσεις κυμαίνονται από 10 έως 15 λεπτά στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση έως την έξοδο της Πεντέλης. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Πειραιά χρειάζεται να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο 5-10λεπτών.



Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στη Λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, από το Ψυχικό έως το Μαρούσι, ενώ σε «κόκκινο» βρίσκονται επίσης τμήματα του Κηφισού, κυρίως στο ύψος των Αγίων Αναργύρων και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

