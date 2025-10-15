Αναβλήθηκε η δίκη του 38χρονου που κατηγορείται ότι χτύπησε μια 43χρονη επειδή οδηγούσε αργά
Αναβλήθηκε η δίκη του 38χρονου που κατηγορείται ότι χτύπησε μια 43χρονη επειδή οδηγούσε αργά
Μετά την αναβολή της δίκης ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος
Αναβλήθηκε για τις 29 Οκτωβρίου 2025 η δίκη του 38χρονου επιχειρηματία στο χώρο της πλαστικής χειρουργικής, ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε μια 43χρονη γυναίκα στην οδό Ηλιουπόλεως, επειδή αυτή οδηγούσε αργά.
Αίτημα για αναβολή της δίκης υπέβαλλαν στο αρμόδιο αυτόφωρο δικαστήριο και οι δύο πλευρές προκειμένου συνταχθεί η ιατροδικαστική έκθεση.
Μετά την αναβολή της δίκης ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος.
Η 43χρονη μίλησε χθες στην τηλεοπτική εκπομπή «Το Πρωινό», όπου περιέγραψε την επίθεση και παρουσίασε φωτογραφίες με εμφανή τραύματα που – όπως υποστήριξε – προκλήθηκαν από τον ίδιο τον οδηγό. Ανέφερε επίσης ότι ένας αυτόπτης μάρτυρας παρενέβη, ωστόσο ο φερόμενος δράστης απάντησε κυνικά: «Λίγα της κάνω».
«Ήμουν στον δρόμο, πήγαινα με 60, όσο είναι το όριο. Μου κορνάριζε, έβριζε, έκανε χειρονομίες. Με πλησίασε, με έπιασε από τα μαλλιά, με χτυπούσε. Ήθελε να με βγάλει έξω από το αμάξι. Έχω τραύματα, φοβάμαι, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να ξαναοδηγήσω», δήλωσε μεταξύ άλλων η γυναίκα.
