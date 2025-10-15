Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Προκλητικός οδηγός στη Θεσσαλονίκη: Έκλεινε τον δρόμο σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ, έσπρωξε τους αστυνομικούς για να μην τον συλλάβουν
Προκλητικός οδηγός στη Θεσσαλονίκη: Έκλεινε τον δρόμο σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ, έσπρωξε τους αστυνομικούς για να μην τον συλλάβουν
Το περιστατικό σημειώθηκε στην Ίωνος Δραγούμη το μεσημέρι της Τρίτης - Ο 47χρονος αρνήθηκε να πάρει το ΙΧ του ο γερανός της ΕΛΑΣ
Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 47χρονου οδηγού στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Τρίτης ο οποίος όχι μόνο εμπόδιζε την κίνηση λεωφορείου του ΟΑΣΘ με το αυτοκίνητό του αλλά αρνήθηκε να σηκώσει το ΙΧ του ο γερανός της ΕΛΑΣ ενώ έσπρωξε τους αστυνομικούς όταν επιχείρησαν να τον συλλάβουν.
Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, το περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού Ίωνος Δραγούμη.
Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, «από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, συνελήφθη 47χρονος ημεδαπός, καθώς μεσημβρινές ώρες της 14-10-2025 στο κέντρο της πόλης, παρεμπόδισε τη λειτουργία των κοινόχρηστων συγκοινωνιακών μέσων, ενώ όταν κατέφτασε γερανοφόρο όχημα της ΕΛ.ΑΣ με σκοπό την άρση του οχήματος για την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων, ο ανωτέρω αρνήθηκε την άρση του οχήματος του και αρνήθηκε να γνωστοποιήσει τα στοιχεία του μετά από νόμιμη πρόσκληση των αστυνομικών που συνέδραμαν στο σημείο. Στη συνέχεια, κατά τη σύλληψή του, ο 47χρονος τραβούσε τα χέρια του και απωθούσε τους ανωτέρω αστυνομικούς με σκοπό τη ματαίωση αυτής».
