Σώος εντοπίστηκε ο 42χρονος Τσέχος που έκανε SUP σε παραλία της Χαλκιδικής

Ο άνδρας εντοπίστηκε καλά στην υγεία του σήμερα το πρωί στην παραλία της Σάρτης

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια με τον 42χρονο χειριστή SUP ο οποίος αγνοείτο από χθες το απόγευμα στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε καλά στην υγεία του γύρω στις 08:30 στην παραλία της Σάρτης.

Τα ίχνη του 42χρονου άνδρα με καταγωγή από την Τσεχία χάθηκαν χθες το απόγευμα ενώ έκανε SUP ξεκινώντας από την παραλία της Σάρτης με προορισμό την παραλία «Πορτοκάλι».

Οικείο του πρόσωπο ενημέρωσε τις Αρχές και ξεκίνησαν οι έρευνες από το Λιμενικό ενώ σήμερα το πρωί σηκώθηκε και αεροσκάφος του Λιμενικού.

