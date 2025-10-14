Σώος εντοπίστηκε ο 42χρονος Τσέχος που έκανε SUP σε παραλία της Χαλκιδικής
Σώος εντοπίστηκε ο 42χρονος Τσέχος που έκανε SUP σε παραλία της Χαλκιδικής
Ο άνδρας εντοπίστηκε καλά στην υγεία του σήμερα το πρωί στην παραλία της Σάρτης
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια με τον 42χρονο χειριστή SUP ο οποίος αγνοείτο από χθες το απόγευμα στη Χαλκιδική.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε καλά στην υγεία του γύρω στις 08:30 στην παραλία της Σάρτης.
Τα ίχνη του 42χρονου άνδρα με καταγωγή από την Τσεχία χάθηκαν χθες το απόγευμα ενώ έκανε SUP ξεκινώντας από την παραλία της Σάρτης με προορισμό την παραλία «Πορτοκάλι».
Οικείο του πρόσωπο ενημέρωσε τις Αρχές και ξεκίνησαν οι έρευνες από το Λιμενικό ενώ σήμερα το πρωί σηκώθηκε και αεροσκάφος του Λιμενικού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε καλά στην υγεία του γύρω στις 08:30 στην παραλία της Σάρτης.
Τα ίχνη του 42χρονου άνδρα με καταγωγή από την Τσεχία χάθηκαν χθες το απόγευμα ενώ έκανε SUP ξεκινώντας από την παραλία της Σάρτης με προορισμό την παραλία «Πορτοκάλι».
Οικείο του πρόσωπο ενημέρωσε τις Αρχές και ξεκίνησαν οι έρευνες από το Λιμενικό ενώ σήμερα το πρωί σηκώθηκε και αεροσκάφος του Λιμενικού.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τραμπ στη Διακήρυξη της Γάζας σε ένα one man show - Τα σχόλια του προς τους ηγέτες και οι αιχμηρές ατάκες
«Θα δεις τι πρόκειται να συμβεί» - Ο έντονος διάλογος Τραμπ-Μακρόν στη χειραψία τους στη σύνοδο για τη Γάζα, δείτε βίντεο
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η χυλόπιτα, η έγκριση της μητέρας του και η επιθυμία του να τελειώσει την καριέρα του στην Ελλάδα - Δείτε βίντεο
Ο Τραμπ στη Διακήρυξη της Γάζας σε ένα one man show - Τα σχόλια του προς τους ηγέτες και οι αιχμηρές ατάκες
«Θα δεις τι πρόκειται να συμβεί» - Ο έντονος διάλογος Τραμπ-Μακρόν στη χειραψία τους στη σύνοδο για τη Γάζα, δείτε βίντεο
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η χυλόπιτα, η έγκριση της μητέρας του και η επιθυμία του να τελειώσει την καριέρα του στην Ελλάδα - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα