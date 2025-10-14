Απεργία και συλλαλητήρια με αιχμή το εργασιακό νομοσχέδιο – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΕ

Ταλαιπωρία περιμένει σήμερα το επιβατικό κοινό λόγω των στάσεων εργασίας που έχουν προκηρύξει οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς
, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία
του ΕΚΑ , της ΑΔΕΔΥ και του ΠΑΜΕ με αιχμή το εργασιακό νομοσχέδιο που θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή αύριο Τετάρτη.
Έτσι τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ
της Αθήνας θα κινηθούν 9:00 το πρωί με 21:00 το βράδυ
, για τη διευκόλυνση της μετάβασης των απεργών στις κινητοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί. Οι εργαζόμενοι του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ και της Ένωσης Εργαζομενων ΗΛΠΑΠ - ΟΣΥ συμμετέχουν στην απεργία με στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας (05:00) έως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας (00:00).
Επίσης, Σωματεία της ΣΤΑΣΥ
με κοινή απόφαση τους ανακοίνωσαν τη λειτουργία του Μετρό, Γραμμές 2 & 3 , Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) και Τραμ 9:00 – 17:00
για τη διευκόλυνση της μεταφοράς απεργών στο συλλαλητήριο, στις 11 το πρωί στο Σύνταγμα.
Κανένα δρομολόγιο
δε θα πραγματοποιηθεί σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού, όπως ενημέρωσε η Hellenic Train
λόγω της24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών.
Απεργία έχουν προκηρύξει τα ναυτεργατικά σωματεία
της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΜΕΝ και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που, όπως καταγγέλλουν, «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία». Από την απεργία θα επηρεαστούν οι αναχωρήσεις και αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοιων.
Με 4ωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 15:00
της Τρίτης θα συμμετάσχουν στην απεργία και οι εργαζόμενοι στον Τύπο και στα ΜΜΕ
με απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών και των Ενώσεων Συντακτών μέλη της (ΕΣΗΕΑ-ΕΣΗΕΜΘ-ΕΣΗΕΠΗΝ-ΕΣΗΕΘΣτΕΕ-ΕΣΠΗΤ)
Κλειστό το κέντρο της Αθήνας λόγω των συγκεντρώσεων
Στις 11πμ στο Σύνταγμα έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρία το ΕΚΑ και η ΑΔΕΔΥ
ενώ μισή ώρα νωρίτερα στις 10.30 τα μέλη του ΠΑΜΕ θα συγκεντρωθούν στα Προπύλαια.
«Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό “παρών” στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα με στόχο την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο- σημειώνει η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ τονίζοντας ότι «Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αποτελούν πρόκληση και εμπαιγμό: Καμία πραγματική αύξηση δεν προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή – δηλαδή 100 έως 200 ευρώ το χρόνο, ψίχουλα μπροστά στην ακρίβεια και την ανελέητη φοροληστεία.
Η ΓΣΕΕ
σε ανακοίνωσή της καλεί «κάθε εργαζόμενη και εργαζόμενο να λάβει μέρος στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας την Τρίτη, 14/10 και στο συλλαλητήριο που αυτό οργανώνει στο Σύνταγμα στις 11 π.μ.
Η ΓΣΕΕ ζητά:
«Ενάντια στο 13ωρο και στην περαιτέρω ελαστικοποίηση των όρων εργασίας μας
Για την πλήρη αποκατάσταση πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, του μόνου δρόμου για τη ριζική βελτίωση των όρων εργασίας και αμοιβής των εργαζόμενων
Για τη μείωση του ωραρίου εργασίας τώρα!
