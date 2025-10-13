Φωτιά στο Μάτι: Ένοχος στο Εφετείο για τις απειλές στον Λιότσιο ο Ματθαιόπουλος
Φωτιά στο Μάτι: Ένοχος στο Εφετείο για τις απειλές στον Λιότσιο ο Ματθαιόπουλος
Οι δικαστές αποφάσισαν την ενοχή του Βασίλη Ματθαιόπουλου με ποινή φυλάκιση 30 μηνών με αναστολή χωρίς αναγνώριση κανενός ελαφρυντικού
Ένοχος κρίθηκε ο πρώην αρχηγός της Πυροσβεστικής, Βασίλης Ματθαιόπουλος για τις απειλές εναντίον του δικαστικού πραγματογνώμονα Δημήτρη Λιότσιου στην υπόθεση για την φωτιά στο Μάτι.
Οι δικαστές αποφάσισαν την ενοχή του Βασίλη Ματθαιόπουλου με ποινή φυλάκιση 30 μηνών με αναστολή χωρίς αναγνώριση κανενός ελαφρυντικού.
Υπενθυμίζεται πως ο πρώην αρχηγός της Πυροσβεστικής είχε ασκήσει έφεση επί της ποινής που του είχε επιβληθεί στο δικαστήριο και βρίσκεται ήδη στη φυλακή για την ενοχή του στη δίκη για τη φωτιά στο Μάτι.
Την είδηση γνωστοποίησε η συγγραφέας βιβλίου για το Μάτι, Μαρίνα Καρύδα με ανάρτησή της στα social media.
«Σήμερα εκδικάστηκε η έφεση του πρώην Αρχηγού της Πυροσβεστικής Βασίλη Ματθαιόπουλου για την καταδίκη του στην υπόθεση παράβασης καθήκοντος κατά του πραγματογνώμονα Λιότσιος Δημήτριος, ώστε να παραποιήσει την έκθεσή του και να συγκαλύψει τις ευθύνες ανωτέρων του και πολιτικών προσώπων. Στην έφεσή του ο Ματθαιόπουλος ισχυρίστηκε πως εφόσον ο πραγματογνώμονας ήταν διορισμένος από τον Εισαγγελέα για την πραγματογνωμοσύνη δεν ήταν υφιστάμενος του, άρα δεν έκανε παράβαση καθήκοντος», αναφέρει μεταξύ άλλων η κυρία Καρύδα.
Οι δικαστές αποφάσισαν την ενοχή του Βασίλη Ματθαιόπουλου με ποινή φυλάκιση 30 μηνών με αναστολή χωρίς αναγνώριση κανενός ελαφρυντικού.
Υπενθυμίζεται πως ο πρώην αρχηγός της Πυροσβεστικής είχε ασκήσει έφεση επί της ποινής που του είχε επιβληθεί στο δικαστήριο και βρίσκεται ήδη στη φυλακή για την ενοχή του στη δίκη για τη φωτιά στο Μάτι.
Την είδηση γνωστοποίησε η συγγραφέας βιβλίου για το Μάτι, Μαρίνα Καρύδα με ανάρτησή της στα social media.
«Σήμερα εκδικάστηκε η έφεση του πρώην Αρχηγού της Πυροσβεστικής Βασίλη Ματθαιόπουλου για την καταδίκη του στην υπόθεση παράβασης καθήκοντος κατά του πραγματογνώμονα Λιότσιος Δημήτριος, ώστε να παραποιήσει την έκθεσή του και να συγκαλύψει τις ευθύνες ανωτέρων του και πολιτικών προσώπων. Στην έφεσή του ο Ματθαιόπουλος ισχυρίστηκε πως εφόσον ο πραγματογνώμονας ήταν διορισμένος από τον Εισαγγελέα για την πραγματογνωμοσύνη δεν ήταν υφιστάμενος του, άρα δεν έκανε παράβαση καθήκοντος», αναφέρει μεταξύ άλλων η κυρία Καρύδα.
Ειδήσεις σήμερα:
Αποθεώθηκε ο Τραμπ στην Κνέσετ: «Ο οδυνηρός εφιάλτης έχει τελειώσει, ηττήθηκαν οι δυνάμεις του χάους στη Μέση Ανατολή» είπε στην ιστορική ομιλία του
Ο έρωτας του Αλ Πατσίνο με την Νταϊάν Κίτον: Θα μετανιώνει για πάντα που δεν την παντρεύτηκε, λέει φίλος του
Ποιος είναι ο Άρι Σπιτζ, ο Αμερικανοϊσραηλινός στρατιώτης που αποθέωσε ο Νετανιάχου στην Κνέσετ μπροστά στον Τραμπ
Αποθεώθηκε ο Τραμπ στην Κνέσετ: «Ο οδυνηρός εφιάλτης έχει τελειώσει, ηττήθηκαν οι δυνάμεις του χάους στη Μέση Ανατολή» είπε στην ιστορική ομιλία του
Ο έρωτας του Αλ Πατσίνο με την Νταϊάν Κίτον: Θα μετανιώνει για πάντα που δεν την παντρεύτηκε, λέει φίλος του
Ποιος είναι ο Άρι Σπιτζ, ο Αμερικανοϊσραηλινός στρατιώτης που αποθέωσε ο Νετανιάχου στην Κνέσετ μπροστά στον Τραμπ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα