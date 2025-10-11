Με καμουφλαρισμένες πινακίδες διέφυγε ο δράστης του διπλού φονικού στη Φοινικούντα - Πώς απέφυγε τις κάμερες

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής έχουν χαρτογραφήσει τη διαδρομή του - Τι προκύπτει από την ανάλυση των βίντεο