Με καμουφλαρισμένες πινακίδες διέφυγε ο δράστης του διπλού φονικού στη Φοινικούντα - Πώς απέφυγε τις κάμερες
Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής έχουν χαρτογραφήσει τη διαδρομή του - Τι προκύπτει από την ανάλυση των βίντεο
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει. Αν και οι αρχές έχουν χαρτογραφήσει τη διαδρομή διαφυγής του μέσα από δεκάδες σημεία κατά μήκος της πορείας του — από τη Μεσσηνία έως την Αθήνα — ο ίδιος παραμένει άφαντος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο δράστης, ο οποίος επέβαινε σε λευκό σκούτερ με καλυμμένες πινακίδες, φέρεται να κινήθηκε μετά τη Φοινικούντα προς Μεθώνη, Πύλο, Φιλιατρά και Κυπαρισσία. Στη συνέχεια, πέρασε εκτός νομού Μεσσηνίας, εντοπίστηκε στον Πύργο Ηλείας, έπειτα στην Κόρινθο και τέλος στο Χαϊδάρι, όπου τα ίχνη του χάνονται.
Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής έχουν χαρτογραφήσει τη διαδρομή του, εκτιμώντας ότι ο δράστης επέλεξε παλαιότερες εθνικές και επαρχιακές οδούς, προκειμένου να αποφύγει τα σημεία με πυκνό δίκτυο καμερών ασφαλείας. Από την ανάλυση των βίντεο, προκύπτει ότι γνώριζε καλά τις περιοχές και τον τρόπο να κινηθεί απαρατήρητος, ενώ οι πινακίδες του σκούτερ ήταν καμουφλαρισμένες με σκούρο φιμέ πλαστικό ώστε να μην αναγνωρίζεται ο αριθμός κυκλοφορίας — ούτε καν στα δύο πρατήρια όπου σταμάτησε για ανεφοδιασμό.
Η ΕΛ.ΑΣ. δεν θεωρεί, τουλάχιστον προς το παρόν, ότι το δίκυκλο διαφυγής είναι κλεμμένο, ενώ εξετάζει και υλικό από κάμερες της αντίθετης κατεύθυνσης για να εντοπίσει τη διαδρομή του δράστη προς τη Φοινικούντα πριν το φονικό.
Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο «εντολέα θανάτου», γι’ αυτό και συγκρίνουν δύο διαθήκες που σχετίζονται με την υπόθεση, αναζητώντας πιθανούς «δυσαρεστημένους» που μπορεί να είχαν κίνητρο. Ο δράστης θεωρείται είτε άμεσα εμπλεκόμενος με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, είτε ερασιτέχνης εκτελεστής που πληρώθηκε για την πράξη.
Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ένα τηλεφώνημα που έγινε την ώρα του φονικού από τον χώρο του κάμπινγκ — πιθανώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, κλήση επιβεβαίωσης του δράστη μετά την εκτέλεση.
Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες με κάθε διαθέσιμο μέσο, ενώ οι αξιωματικοί εκτιμούν ότι η σύλληψή του είναι θέμα χρόνου.
