Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
ΟΠΑ: Το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου υποδέχεται 25 φοιτητές από όλο τον κόσμο
ΟΠΑ: Το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου υποδέχεται 25 φοιτητές από όλο τον κόσμο
Το τετραετές πρόγραμμα συνδυάζει τη διοίκηση επιχειρήσεων, τα οικονομικά και την τεχνολογία πληροφορικής, δίνοντας έμφαση σε δεξιότητες ηγεσίας, συνεργασίας και επικοινωνίας
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) υποδέχθηκε την πρώτη σειρά φοιτητών του νέου, καινοτόμου και πλήρως αγγλόφωνου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διεθνή Διοίκηση και Τεχνολογία (Bachelor in International Business and Technology), σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για την εξωστρέφεια της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η επίσημη εκδήλωση υποδοχής πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πρύτανη, Καθηγητή Βασίλη Βασδέκη, ο οποίος καλωσόρισε φοιτητές και φοιτήτριες από κάθε γωνιά του πλανήτη – από τη Γερμανία και τις ΗΠΑ, μέχρι το Βιετνάμ, την Κίνα και τη Νότια Αφρική.
Το τετραετές πρόγραμμα, αποτέλεσμα συνεργασίας όλων των τμημάτων του πανεπιστημίου, συνδυάζει τη διοίκηση επιχειρήσεων, τα οικονομικά και την τεχνολογία πληροφορικής, δίνοντας έμφαση σε δεξιότητες ηγεσίας, συνεργασίας και επικοινωνίας.
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ δύο κατευθύνσεων: Διοίκηση, Ηγεσία και Στρατηγική (Management, Leadership & Strategy) και Τεχνολογία και Αναλυτική (Technology & Analytics). Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε εταιρείες και οργανισμούς, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθυντής του Προγράμματος, Δημήτρης Μανωλόπουλος, εξηγεί πως το νέο εγχείρημα αποτελεί «το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» και, όπως τονίζει, το ενδιαφέρον από το εξωτερικό ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
«Χρησιμοποιήσαμε διάφορους τρόπους για να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας», αρχίζει να λέει ο ίδιος. «Βρήκαμε διεθνή σχολεία β’θμιας εκπαίδευσης σε πολλά κράτη του κόσμου – ώστε να καλύπτεται η προϋπόθεση της αγγλικής, ως η βασική γλώσσα. Στείλαμε emails, διοργανώσαμε open days. Στην προώθηση του προγράμματος βοήθησε και η Study in Greece…», εξηγεί για να προσθέσει: «Ελήφθησαν υπόψη οι επιδόσεις τους στο σχολείο, η απόδοσή τους στη συνέντευξη, η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας».
«Είχαμε γύρω στις 200 αιτήσεις από ενδιαφερόμενους – πολλές, προερχόμενες από τα Βαλκάνια και την Κύπρο», αναφέρει. «Τελικά επιλέξαμε 25 φοιτητές από 18 διαφορετικές χώρες και 4 ηπείρους. Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, χωρίς να εξαρτάται το πρόγραμμα από κάποια συγκεκριμένη εθνότητα. Μας επέλεξαν για τη φήμη του πανεπιστημίου, για την Ελλάδα – μια ασφαλή χώρα που πάντα προσελκύει ξένους φοιτητές – και γιατί προσφέρουμε ένα πρόγραμμα σπουδών εξαιρετικά ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο».
Το ΟΠΑ, όπως επισημαίνει ο κ. Μανωλόπουλος, κατατάσσεται στις θέσεις 150-200 παγκοσμίως στο πεδίο Business & Management, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή του αναγνώριση και ανταγωνιστικότητα. «Έχουν καταλάβει ότι το ΟΠΑ θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τη μελλοντική τους καριέρα. Φυσικά, οι γονείς είχαν ανησυχίες – για τη διαμονή, την ασφάλεια, τη ζωή των παιδιών τους σε μια ξένη χώρα. Είναι φυσιολογικό, καθώς πολλά απ’ αυτά είναι μόλις 18 ετών και ταξιδεύουν για πρώτη φορά μόνα τους. Τα βοηθήσαμε σε κάθε στάδιο: από τη βίζα και την ασφάλιση μέχρι τη μεταφορά από το αεροδρόμιο», προσθέτει.
Με δίδακτρα 6.000 ευρώ ετησίως – «αρκετά χαμηλότερα σε σχέση με αντίστοιχα προγράμματα του εξωτερικού, που φτάνουν έως και τις 20.000 ευρώ» – το πρόγραμμα προσφέρει ένα ιδιαίτερα προσιτό πλαίσιο για διεθνείς φοιτητές.
Η Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Νάνσυ Πουλούδη, περιγράφει την έναρξη του προγράμματος ως «μία γιορτή, συνέχεια μιας προσπάθειας που ξεκίνησε από τις προηγούμενες πρυτανικές αρχές».
«Σήμερα υποδεχόμαστε παιδιά πραγματικά απ’όλα τα μέρη του κόσμου», σημειώνει. «Ξεκινάμε με 25 φοιτητές, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι είχαμε πολύ λίγο χρόνο από τη στιγμή που πιστοποιήθηκε το πρόγραμμα για να το διαφημίσουμε. Πρόκειται για μια διατμηματική προσπάθεια – όλα τα τμήματα του πανεπιστημίου συνδράμουν με εξαιρετικούς διδάσκοντες που έχουν εμπειρία στη διδασκαλία στα αγγλικά, τόσο από τα προγράμματα Erasmus όσο και από τα μεταπτυχιακά».
Η ίδια τονίζει πως «είναι ένα όραμα που έρχεται από προηγούμενες διοικήσεις του πανεπιστημίου και εμείς είχαμε την τύχη να το υλοποιήσουμε. Έχουν συμβάλει τόσοι πολλοί άνθρωποι, με επικεφαλής τον κ. Δημήτρη Μανωλόπουλο, ο οποίος έχει δώσει την ψυχή του σε αυτό το πρόγραμμα».
Όπως προσθέτει, «το μάθημα της ελληνικής γλώσσας είναι υποχρεωτικό – θέλουμε οι φοιτητές να γνωρίσουν όχι μόνο τη γνώση, αλλά και τον πολιτισμό του τόπου που τους φιλοξενεί».
Η επίσημη εκδήλωση υποδοχής πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πρύτανη, Καθηγητή Βασίλη Βασδέκη, ο οποίος καλωσόρισε φοιτητές και φοιτήτριες από κάθε γωνιά του πλανήτη – από τη Γερμανία και τις ΗΠΑ, μέχρι το Βιετνάμ, την Κίνα και τη Νότια Αφρική.
Το τετραετές πρόγραμμα, αποτέλεσμα συνεργασίας όλων των τμημάτων του πανεπιστημίου, συνδυάζει τη διοίκηση επιχειρήσεων, τα οικονομικά και την τεχνολογία πληροφορικής, δίνοντας έμφαση σε δεξιότητες ηγεσίας, συνεργασίας και επικοινωνίας.
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ δύο κατευθύνσεων: Διοίκηση, Ηγεσία και Στρατηγική (Management, Leadership & Strategy) και Τεχνολογία και Αναλυτική (Technology & Analytics). Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε εταιρείες και οργανισμούς, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθυντής του Προγράμματος, Δημήτρης Μανωλόπουλος, εξηγεί πως το νέο εγχείρημα αποτελεί «το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» και, όπως τονίζει, το ενδιαφέρον από το εξωτερικό ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
«Μας επέλεξαν για τη φήμη του πανεπιστημίου και για την Ελλάδα»
«Χρησιμοποιήσαμε διάφορους τρόπους για να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας», αρχίζει να λέει ο ίδιος. «Βρήκαμε διεθνή σχολεία β’θμιας εκπαίδευσης σε πολλά κράτη του κόσμου – ώστε να καλύπτεται η προϋπόθεση της αγγλικής, ως η βασική γλώσσα. Στείλαμε emails, διοργανώσαμε open days. Στην προώθηση του προγράμματος βοήθησε και η Study in Greece…», εξηγεί για να προσθέσει: «Ελήφθησαν υπόψη οι επιδόσεις τους στο σχολείο, η απόδοσή τους στη συνέντευξη, η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας».
«Είχαμε γύρω στις 200 αιτήσεις από ενδιαφερόμενους – πολλές, προερχόμενες από τα Βαλκάνια και την Κύπρο», αναφέρει. «Τελικά επιλέξαμε 25 φοιτητές από 18 διαφορετικές χώρες και 4 ηπείρους. Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, χωρίς να εξαρτάται το πρόγραμμα από κάποια συγκεκριμένη εθνότητα. Μας επέλεξαν για τη φήμη του πανεπιστημίου, για την Ελλάδα – μια ασφαλή χώρα που πάντα προσελκύει ξένους φοιτητές – και γιατί προσφέρουμε ένα πρόγραμμα σπουδών εξαιρετικά ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο».
Το ΟΠΑ, όπως επισημαίνει ο κ. Μανωλόπουλος, κατατάσσεται στις θέσεις 150-200 παγκοσμίως στο πεδίο Business & Management, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή του αναγνώριση και ανταγωνιστικότητα. «Έχουν καταλάβει ότι το ΟΠΑ θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τη μελλοντική τους καριέρα. Φυσικά, οι γονείς είχαν ανησυχίες – για τη διαμονή, την ασφάλεια, τη ζωή των παιδιών τους σε μια ξένη χώρα. Είναι φυσιολογικό, καθώς πολλά απ’ αυτά είναι μόλις 18 ετών και ταξιδεύουν για πρώτη φορά μόνα τους. Τα βοηθήσαμε σε κάθε στάδιο: από τη βίζα και την ασφάλιση μέχρι τη μεταφορά από το αεροδρόμιο», προσθέτει.
Με δίδακτρα 6.000 ευρώ ετησίως – «αρκετά χαμηλότερα σε σχέση με αντίστοιχα προγράμματα του εξωτερικού, που φτάνουν έως και τις 20.000 ευρώ» – το πρόγραμμα προσφέρει ένα ιδιαίτερα προσιτό πλαίσιο για διεθνείς φοιτητές.
Η Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Νάνσυ Πουλούδη, περιγράφει την έναρξη του προγράμματος ως «μία γιορτή, συνέχεια μιας προσπάθειας που ξεκίνησε από τις προηγούμενες πρυτανικές αρχές».
«Μία γιορτή διεθνοποίησης για το ΟΠΑ»
«Σήμερα υποδεχόμαστε παιδιά πραγματικά απ’όλα τα μέρη του κόσμου», σημειώνει. «Ξεκινάμε με 25 φοιτητές, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι είχαμε πολύ λίγο χρόνο από τη στιγμή που πιστοποιήθηκε το πρόγραμμα για να το διαφημίσουμε. Πρόκειται για μια διατμηματική προσπάθεια – όλα τα τμήματα του πανεπιστημίου συνδράμουν με εξαιρετικούς διδάσκοντες που έχουν εμπειρία στη διδασκαλία στα αγγλικά, τόσο από τα προγράμματα Erasmus όσο και από τα μεταπτυχιακά».
Η ίδια τονίζει πως «είναι ένα όραμα που έρχεται από προηγούμενες διοικήσεις του πανεπιστημίου και εμείς είχαμε την τύχη να το υλοποιήσουμε. Έχουν συμβάλει τόσοι πολλοί άνθρωποι, με επικεφαλής τον κ. Δημήτρη Μανωλόπουλο, ο οποίος έχει δώσει την ψυχή του σε αυτό το πρόγραμμα».
Όπως προσθέτει, «το μάθημα της ελληνικής γλώσσας είναι υποχρεωτικό – θέλουμε οι φοιτητές να γνωρίσουν όχι μόνο τη γνώση, αλλά και τον πολιτισμό του τόπου που τους φιλοξενεί».
Η Μάι από το Βιετνάμ, μία από τις πρώτες φοιτήτριες του προγράμματος, δηλώνει ενθουσιασμένη με την επιλογή της: «Η Ελλάδα είναι μία υπέροχη χώρα, πολύ διαφορετική από τη δική μου. Θέλω να την εξερευνήσω και να αποκτήσω μοναδικές εμπειρίες», λέει με χαμόγελο. «Είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύω στο εξωτερικό. Οι γονείς μου είναι ενθουσιασμένοι και με υποστηρίζουν – καταλαβαίνουν ότι εδώ θα αποκτήσω όχι μόνο γνώσεις αλλά και εμπειρίες ζωής. Ονειρεύομαι να βοηθήσω την οικογενειακή μας επιχείρηση, που πουλάει παραδοσιακά βιετναμέζικα τρόφιμα».
«Η Ελλάδα είναι υπέροχη – θέλω να την εξερευνήσω»
Από την Αιθιοπία, η Μίλαντ εξηγεί γιατί διάλεξε την Αθήνα ως προορισμό σπουδών:
«Η Ελλάδα είναι ασφαλής και φιλόξενη»
«Είχα δει πολλά πανεπιστήμια και επέλεξα την Ελλάδα γιατί είναι μία ασφαλής χώρα για διεθνείς φοιτητές. Οι άνθρωποι είναι φιλόξενοι, το περιβάλλον ευχάριστο και το κλίμα μοιάζει με το δικό μας», αναφέρει. «Η οικογένειά μου με στηρίζει πολύ – αγαπούν την Ελλάδα. Θέλω να ασχοληθώ με τις διεθνείς επιχειρήσεις και αν μου αρέσει, θα μείνω για να συνεχίσω και σε μεταπτυχιακό. Θέλω επίσης να μάθω ελληνικά».
Το νέο αγγλόφωνο πρόγραμμα του ΟΠΑ αποτελεί ένα στρατηγικό βήμα διεθνοποίησης του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου, προσελκύοντας νέους από όλο τον κόσμο στην καρδιά της Αθήνας.
Ένα στοίχημα εξωστρέφειας
Με διδάσκοντες υψηλού επιπέδου, σύγχρονα μαθήματα σε τομείς αιχμής όπως η τεχνητή νοημοσύνη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η επιχειρηματική καινοτομία, και με έμφαση στη διαπολιτισμική εμπειρία, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να καταστήσει την Ελλάδα σημαντικό προορισμό για διεθνείς σπουδές.
Όπως καταλήγει η κ. Πουλούδη: «Τώρα που διαφημιζόμαστε στο εξωτερικό, ελπίζουμε από του χρόνου να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ανταπόκριση. Είναι μόνο η αρχή».
Ειδήσεις σήμερα:
Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ
«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο
Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα