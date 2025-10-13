ΟΠΑ: Το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου υποδέχεται 25 φοιτητές από όλο τον κόσμο



Ένα στοίχημα εξωστρέφειας

Η Μάι από το Βιετνάμ, μία από τις πρώτες φοιτήτριες του προγράμματος, δηλώνει ενθουσιασμένη με την επιλογή της: «Η Ελλάδα είναι μία υπέροχη χώρα, πολύ διαφορετική από τη δική μου. Θέλω να την εξερευνήσω και να αποκτήσω μοναδικές εμπειρίες», λέει με χαμόγελο. «Είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύω στο εξωτερικό. Οι γονείς μου είναι ενθουσιασμένοι και με υποστηρίζουν – καταλαβαίνουν ότι εδώ θα αποκτήσω όχι μόνο γνώσεις αλλά και εμπειρίες ζωής. Ονειρεύομαι να βοηθήσω την οικογενειακή μας επιχείρηση, που πουλάει παραδοσιακά βιετναμέζικα τρόφιμα».Από την Αιθιοπία, η Μίλαντ εξηγεί γιατί διάλεξε την Αθήνα ως προορισμό σπουδών:«Είχα δει πολλά πανεπιστήμια και επέλεξα την Ελλάδα γιατί είναι μία ασφαλής χώρα για διεθνείς φοιτητές. Οι άνθρωποι είναι φιλόξενοι, το περιβάλλον ευχάριστο και το κλίμα μοιάζει με το δικό μας», αναφέρει. «Η οικογένειά μου με στηρίζει πολύ – αγαπούν την Ελλάδα. Θέλω να ασχοληθώ με τις διεθνείς επιχειρήσεις και αν μου αρέσει, θα μείνω για να συνεχίσω και σε μεταπτυχιακό. Θέλω επίσης να μάθω ελληνικά».Το νέο αγγλόφωνο πρόγραμμα του ΟΠΑ αποτελεί ένα στρατηγικό βήμα διεθνοποίησης του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου, προσελκύοντας νέους από όλο τον κόσμο στην καρδιά της Αθήνας.Με διδάσκοντες υψηλού επιπέδου, σύγχρονα μαθήματα σε τομείς αιχμής όπως η τεχνητή νοημοσύνη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η επιχειρηματική καινοτομία, και με έμφαση στη διαπολιτισμική εμπειρία, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να καταστήσει την Ελλάδα σημαντικό προορισμό για διεθνείς σπουδές.Όπως καταλήγει η κ. Πουλούδη: «Τώρα που διαφημιζόμαστε στο εξωτερικό, ελπίζουμε από του χρόνου να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ανταπόκριση. Είναι μόνο η αρχή».