H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Δείτε βίντεο: Ληστές απείλησαν με όπλο ιδιοκτήτη πρακτορείου στην Καισαριανή και άρπαξαν τις εισπράξεις
Δείτε βίντεο: Ληστές απείλησαν με όπλο ιδιοκτήτη πρακτορείου στην Καισαριανή και άρπαξαν τις εισπράξεις
Ο ιδιοκτήτης τους έδειξε που είναι τα χρήματα, οι δράστες τα άρπαξαν και έφυγαν από το κατάστημα
Στο στόχαστρο ληστών μπήκε το βράδυ του Σαββάτου (11/10) ένα πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στην Καισαριανή.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το protothema.gr, ήταν λίγο μετά τις 22.00 όταν τρεις νεαροί δράστες εισέβαλαν στο κατάστημα και, κραδαίνοντας ένα όπλο, απείλησαν τον ιδιοκτήτη προκειμένου να τους παραδώσει τις εισπράξεις.
Έτσι και έγινε. Ο ιδιοκτήτης τους έδειξε που είναι τα χρήματα, δύο από τα μέλη της συμμορίας τα έβαλαν στις τσάντες που έφεραν πάνω τους και στη συνέχεια έγιναν καπνός.
Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκεται σε εξέλιξη.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το protothema.gr, ήταν λίγο μετά τις 22.00 όταν τρεις νεαροί δράστες εισέβαλαν στο κατάστημα και, κραδαίνοντας ένα όπλο, απείλησαν τον ιδιοκτήτη προκειμένου να τους παραδώσει τις εισπράξεις.
Έτσι και έγινε. Ο ιδιοκτήτης τους έδειξε που είναι τα χρήματα, δύο από τα μέλη της συμμορίας τα έβαλαν στις τσάντες που έφεραν πάνω τους και στη συνέχεια έγιναν καπνός.
Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ειδήσεις σήμερα:
Στο νοσοκομείο μετά από παροδικό ισχαιμικό που υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Ξημερώματα Δευτέρας η απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων, λέει η κυβέρνηση του Ισραήλ
Το protothema στο παράνομο παζάρι του Ελαιώνα: Όταν τα κλοπιμαία από διαρρήξεις καταλήγουν στους πάγκους
Στο νοσοκομείο μετά από παροδικό ισχαιμικό που υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Ξημερώματα Δευτέρας η απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων, λέει η κυβέρνηση του Ισραήλ
Το protothema στο παράνομο παζάρι του Ελαιώνα: Όταν τα κλοπιμαία από διαρρήξεις καταλήγουν στους πάγκους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα