Σύλληψη 4 ατόμων στη Βούλα που έπαιρναν χρήματα για να παρκάρουν αυτοκίνητα σε δρόμους και πεζοδρόμια
Πώς έβγαζαν χρήματα οι «παρκαδόροι»

Στην σύλληψη τριών παρκαδόρων και του προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Βούλα την Κυριακή μετά από επιχείρηση της Τροχαίας Αττικής για παράνομη εκμετάλλευση δημόσιων χώρων από κατάστημα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι τρεις άνδρες ηλικίας 25, 28 και 29 ετών παραλάμβαναν τα οχήματα πελατών που προσέρχονταν στο κατάστημα. Στη συνέχεια παρέδιδαν αριθμημένα αποκόμματα στους οδηγούς και τοποθετούσαν δεύτερο απόκομμα στα οχήματα, τα οποία σταθμεύονταν σε δημόσιους χώρους, όπως οδοί και πεζοδρόμια.

Κατά την αποχώρηση των πελατών, οι οδηγοί παρέλαβαν τα οχήματά τους καταβάλλοντας χρηματικό αντίτιμο, χωρίς να εκδίδεται φορολογικό παραστατικό, όπως αποδείξεις. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν με τη σχηματισθείσα δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

27-4-2026 ΣΥΛΛΗΨΗ -3- ΠΑΡΚΑΔΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ Κ.Υ.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων για την εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης πελατών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, απογευματινές ώρες χτες (26-4-2026) πραγματοποιήθηκε εξόρμηση από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) στην περιοχή της Βούλας.

Αποτέλεσμα των ελέγχων ήταν η σύλληψη -4- ατόμων, εκ των οποίων οι -3- παραλάμβαναν τα οχήματα και ένας ήταν ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος.

Ειδικότερα, -3- εκ των κατηγορουμένων ηλικίας 25, 28 και 29 ετών παραλάμβαναν τα οχήματα των πελατών που προσέρχονταν στο κατάστημα, παρέδιδαν σε αυτούς αριθμημένα αποκόμματα και στη συνέχεια τοποθετούσαν επί του ανεμοθώρακα των οχημάτων έτερο απόκομμα, σταθμεύοντας ακολούθως αυτά σε δημόσιους χώρους (οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.).

Κατά την αποχώρησή τους από το κατάστημα οι οδηγοί έναντι χρηματικού αντιτίμου και χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού (απόδειξη), παραλάμβαναν τα κλειδιά των οχημάτων τους.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Αντίστοιχες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.
