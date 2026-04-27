Σύγχρονες λύσεις πληρωμών μέσω POS και e-commerce που δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να έχουν τα έσοδά τους άμεσα διαθέσιμα.
Σύλληψη 4 ατόμων στη Βούλα που έπαιρναν χρήματα για να παρκάρουν αυτοκίνητα σε δρόμους και πεζοδρόμια
Πώς έβγαζαν χρήματα οι «παρκαδόροι»
Στην σύλληψη τριών παρκαδόρων και του προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Βούλα την Κυριακή μετά από επιχείρηση της Τροχαίας Αττικής για παράνομη εκμετάλλευση δημόσιων χώρων από κατάστημα.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι τρεις άνδρες ηλικίας 25, 28 και 29 ετών παραλάμβαναν τα οχήματα πελατών που προσέρχονταν στο κατάστημα. Στη συνέχεια παρέδιδαν αριθμημένα αποκόμματα στους οδηγούς και τοποθετούσαν δεύτερο απόκομμα στα οχήματα, τα οποία σταθμεύονταν σε δημόσιους χώρους, όπως οδοί και πεζοδρόμια.
Κατά την αποχώρηση των πελατών, οι οδηγοί παρέλαβαν τα οχήματά τους καταβάλλοντας χρηματικό αντίτιμο, χωρίς να εκδίδεται φορολογικό παραστατικό, όπως αποδείξεις. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν με τη σχηματισθείσα δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣΣτο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων για την εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης πελατών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, απογευματινές ώρες χτες (26-4-2026) πραγματοποιήθηκε εξόρμηση από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) στην περιοχή της Βούλας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα