Σοκαριστικό βίντεο από τη Χίο: Οικιακή βοηθός χτυπάει στο κεφάλι 98χρονο και του δένει τα χέρια για να μην αντιστέκεται

Η βάναυση δράση της οικιακής βοηθού από τη Χίο εις βάρος ενός 98χρονου άνδρα καταγράφηκε από την κάμερα που είχε τοποθετήσει η οικογένεια στο δωμάτιο. Σε βίντεο ντοκουμέντο έχουν καταγραφεί οι σκληρές εικόνες από τα όσα βίωνε ο ηλικιωμένος επί ένα μήνα.Ο 98χρονος άντρας ο οποίος έπασχε από άνοια, όπως φαίνεται στην αρχή του βίντεο που προβλήθηκε από το Mega, προσπαθεί να σηκωθεί από το κρεβάτι του μέσα στη νύχτα και φωνάζει «». Στο δωμάτιο μπαίνει η οικιακή βοηθός η οποία έχει προσληφθεί να τον προσέχει. Ο ηλικιωμένος ακούγεται να τηνΕκείνη χωρίς να του μιλήσει,με δύναμη και όταν ο ηλικιωμένος άντρας σφαδάζει από τον πόνο εκείνη του φωνάζει «» και συνεχίζει να τον χτυπά και να τον ταρακουνά.Όταν ο παππούλης σηκώνει τα χέρια του για να προστατευτεί από τα χτυπήματά της,ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να τον χτυπά ενώΣτην συνέχεια του βίντεο ακούγονται χτυπήματα στην πόρτα. Είναι η κόρη του 98χρονου η οποία αφού μπήκε στο δωμάτιο κατάλαβε ότι κάτι έχει γίνει.«Μαρία τον χτύπησες!» θα της πει με την οικιακή βοηθό να αρνείται τα πάντα. Όταν η κόρη του την ενημέρωσε πως τα είδε όλα από την κάμερα, εκείνη συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες ενώ για να τονίσει ακόμα περισσότερο την «αθωότητά» της, κάνει και τον σταυρό της.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News και τα όσα κατήγγειλε η κόρη, για έναν ολόκληρο μήνα, οι ηλικιωμένοι γονείς της κυρίας Δέσποινας δεινοπάθησαν στα χέρια της συγκεκριμένης οικιακής βοηθού,«Αυτή έμενε εδώ με την μητέρα, μόνη. Ένα πρωί βρήκα έναν μώλωπα στο πρόσωπο της μητέρας μου. Τότε μου μπήκαν υποψίες. Η μητέρα μου δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να γυρίσει στο κρεβάτι. Η μητέρα μου κάποιες φορές μας είπε πως αυτή είναι κακός άνθρωπος. Τότε υποψιαστήκαμε πως κάτι συμβαίνει και βάλαμε κάμερα. Μας είπε ότι δεν την πειράζει που βάλατε κάμερα γιατί κάνει πολύ καλά τη δουλειά της» περιέγραψε η κυρία Δέσποινα.Όσον αφορά την κακοποίηση που υπέστη ο ηλικιωμένος πατέρας της, η κυρία Δέσποινα ανέφερε πως: «Εγώ τον πρόλαβα κουλουριασμένο σε εμβρυική στάση να λέει “εγώ δεν έχω τέτοιους φίλους να μου δένουν τα χέρια και να μου δίνουν χαστούκια” και έτρεμε. Εκείνη την στιγμή σοκαρίστηκα που αυτό που έκανα ήταν να τον πάρω αγκαλιά και να κλαίω».Ο 98χρονος μετά από τον μήνα που υπέστη κακοποίηση από τα χέρια της οικιακής βοηθού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο βαριά άρρωστος και έπειτα από 12 ημέρες νοσηλείας άφησε την τελευταία του πνοή.Η εγγονή του 98χρονου ήταν αυτή που ανακάλυψε τη δράση της οικιακής βοηθού τυχαία. Όπως ανέφερε στην τηλεόραση του Mega: «Μπήκα τυχαία να τσεκάρω τον παππού και τη γιαγιά από την κάμερα και είδα να συμβαίνουν αυτά».Η οικογένεια κατέθεσε μήνυση κατά της οικιακής βοηθού, η εισαγγελική απόφαση όμως ήταν να αφεθεί ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Γεγονός που εξόργισε την οικογένεια του ηλικιωμένου.

«Δεν μπορώ να καταλάβω! Αναρωτιέμαι και αγανακτώ ειλικρινά. Με ποια λογική ο εισαγγελέας την άφησε ελεύθερη; Αυτή έφυγε. Είναι εκτός Χίου. Προφανώς θα βρει άλλο σπίτι στην Αθήνα και θα συνεχίζει το έργο της» είπε η κόρη του ηλικιωμένου. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ η οικογένεια του 98χρονου ανέφερε πως η συγκεκριμένη βοηθός δεν είναι η πρώτη φορά που έχει καταγγελθεί για βάναυση συμπεριφορά εναντίον ηλικιωμένων.





