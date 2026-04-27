Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 63χρονη μητέρα και 32χρονο γιο στην Κέρκυρα
Οι δύο τουρίστες νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού
Ένα αυτοκίνητο παρέσυρε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/4) στην Εθνική Οδό Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας, στο ύψος των Γουβιών δύο τουρίστες μητέρα και γιος, ηλικίας 63 και 32 ετών, με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει.
Όπως αναφέρει το corfutvnews.gr, οι δύο τουρίστες φέρεται να επιχείρησαν να διασχίσουν τον δρόμο προκειμένου να περάσουν στην απέναντι πλευρά.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τους δύο τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.
Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.
