Νετανιάχου: Οι ρουκέτες και τα drones της Χεζμπολάχ είναι απειλή, θα συνεχίσουμε τη δράση μας στον Λίβανο
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε νωρίτερα ότι η διπλή απειλή των ρουκετών και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ επιβάλλει τη συνέχιση της στρατιωτικής δράσης στον Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του.
«Παραμένουν δύο κύριες απειλές που προέρχονται από τη Χεζμπολάχ: Οι ρουκέτες τύπου 122 και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αυτό απαιτεί έναν συνδυασμό επιχειρησιακών και τεχνολογικών ενεργειών», δήλωσε ο Νετανιάχου.
Παράλληλα, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε να βομβαρδίζει θέσεις της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου.
«Ο ισραηλινός στρατός άρχισε να βομβαρδίζει θέσεις υποδομών της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα και σε άλλες περιοχές του νότιου Λιβάνου», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.
Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.
Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας, η οποία πρόσφατα παρατάθηκε, το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να απαντά σε «επιθέσεις που σχεδιάζονται, επίκεινται ή συνεχίζονται» και διεξάγει σχεδόν καθημερινά πλήγματα κατά στόχων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.
Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε χθες ότι θα συνεχίσει να απαντά στις «παραβιάσεις» της εκεχειρίας από το Ισραήλ, απορρίπτοντας τις κατηγορίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τις οποίες η σιιτική οργάνωση θέτει σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός.
