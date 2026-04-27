Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για τα Πειραματικά, Πρότυπα, Εκκλησιαστικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία
Πόσοι διεκδικούν μία θέση

Βασιλική Χρυσοστομίδου
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εισαγωγής για τα Πειραματικά Σχολεία, τα Πρότυπα Σχολεία, τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά και τα ΔΗΜ.Ω.Σ. για το έτος 2026-2027.

Η δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά σχολεία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 και η διαδικασία της κλήρωσης είναι διαθέσιμη στο κανάλι του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο YouTube. 

Κλήρωση για την εισαγωγή σε Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-27, Παρασκευή 24/4/26 16:30

Η διαδικασία της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Απριλίου 2026.

Η διαδικασία της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) διεξήχθη ομαλά σε όλα τα εξεταστικά κέντρα την Κυριακή 26 Απριλίου 2026.


Τα αποτελέσματα για την εισαγωγή των υποψηφίων στα Πρότυπα Σχολεία αναμένεται να ανακοινωθούν σε 15 ημέρες περίπου, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες. Η σχετική ενημέρωση θα γίνει μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS) στους γονείς και κηδεμόνες των υποψηφίων όπως και στον ιστότοπο της ΔΕΠΠΣ https://depps.minedu.gov.gr/.
Υπενθυμίζεται, ότι για την εισαγωγή σε Πρότυπα, Πειραματικά, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2026-2027, υπεβλήθησαν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας αιτήσεις, ως ακολούθως:

13.987 αιτήσεις 1.809 για θέσεις σε Πρότυπα σχολεία της χώρας.
12.644 αιτήσεις για 3.266 θέσεις σε Πειραματικά σχολεία της χώρας.
3.945 αιτήσεις για 1.786 θέσεις σε Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.
414 αιτήσεις για 513 θέσεις σε Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία της χώρας.

Πληροφορίες παρέχονται στις ιστοσελίδες https://depps.minedu.gov.gr/ και https://dedimos.minedu.gov.gr/ .
45 χρόνια ΜΕΓΑ: Όταν η προσωπική υγιεινή γίνεται κοινωνική πράξη ευθύνης

Κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα. Ένα προϊόν προσωπικής υγιεινής, μια μικρή πράξη φροντίδας, μια συνήθεια που επαναλαμβάνεται. Πίσω από αυτές τις στιγμές, υπάρχουν επιλογές που καθορίζουν το πώς μια εταιρεία βλέπει τον ρόλο της. Και για τη ΜΕΓΑ, η φροντίδα δεν σταματά στο προϊόν, συνεχίζεται όπου υπάρχει ανάγκη.

