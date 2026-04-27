Συνελήφθη 24χρονος «delivery» με λαθραία καπνικά στον Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
Πάνω από 2.000 προϊόντα κατασχέθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ.

2 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 24χρονου αλλοδαπού που έκανε delivery λαθραία καπνικά προϊόντα στην περιοχή του Πειραιά προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Η σύλληψη του 24χρονου πραγματοποιήθηκε μετά από πληροφορίες σχετικά με άτομο που φέρεται να διακινούσε λαθραία καπνικά προϊόντα, χρησιμοποιώντας δίκυκλο όχημα στο οποίο είχε μάλιστα είχε βάλει κ;αι κουτί διανομής παραγγελιών για να μην γίνεται αντιληπτός.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, τόσο στην κατοχή του όσο και στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2.064 λαθραία καπνικά προϊόντα. Επιπλέον, κατασχέθηκαν η μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά τους, καθώς και το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

