Συνελήφθη 24χρονος «delivery» με λαθραία καπνικά στον Πειραιά
Πάνω από 2.000 προϊόντα κατασχέθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ.
Στη σύλληψη ενός 24χρονου αλλοδαπού που έκανε delivery λαθραία καπνικά προϊόντα στην περιοχή του Πειραιά προχώρησαν οι αστυνομικοί.
Η σύλληψη του 24χρονου πραγματοποιήθηκε μετά από πληροφορίες σχετικά με άτομο που φέρεται να διακινούσε λαθραία καπνικά προϊόντα, χρησιμοποιώντας δίκυκλο όχημα στο οποίο είχε μάλιστα είχε βάλει κ;αι κουτί διανομής παραγγελιών για να μην γίνεται αντιληπτός.
Κατά την έρευνα που ακολούθησε, τόσο στην κατοχή του όσο και στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2.064 λαθραία καπνικά προϊόντα. Επιπλέον, κατασχέθηκαν η μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά τους, καθώς και το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ.
Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
